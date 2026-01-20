Tuyển sinh Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2026 thay đổi ra sao? 20/01/2026 19:14

(PLO)- Năm 2026 sẽ là năm đầu tiên Đại học Kinh tế TP.HCM thay đổi phương thức tuyển sinh theo hướng kết hợp và bổ sung một số tổ hợp môn mới.

Chiều 20-1, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Theo công bố, năm 2026, UEH tuyển sinh 8.240 chỉ tiêu tương ứng với 82 chương trình đào tạo tại cơ sở TP.HCM; đồng thời tuyển 650 chỉ tiêu cho 15 chương trình đào tạo tại UEH Mekong.

Trong đó, mở mới 8 chương trình đào tạo, gồm: Kinh tế chính trị quốc tế; Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA - hệ kỹ sư; Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh - hệ kiến trúc sư; Luật; Luật Thương mại quốc tế; Sản xuất thông minh - hệ kỹ sư; Quản trị vận hành và di chuyển thông minh; và Chương trình Cử nhân tài năng - Công nghệ. Đồng thời, UEH triển khai 6 chương trình song bằng quốc tế.

Về phương thức, trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phương thức xét tuyển kết hợp.

Các phương thức sẽ thống nhất cho toàn hệ thống chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, chương trình cử nhân tài năng ISB và cử nhân ASIA Co-op.

Đáng chú ý, UEH điều chỉnh phương thức xét tuyển theo một công thức chung, cho phép đánh giá năng lực thí sinh toàn diện, công bằng và sát với yêu cầu đào tạo hiện đại. Cách tiếp cận đặc biệt hướng đến học sinh giỏi toàn diện, học sinh có năng lực tiếng Anh tốt và học sinh các trường chuyên - nhóm người học nòng cốt cho các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên thông quốc tế.

Sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM trong giờ tự học. Ảnh: TK

Về tổ hợp xét tuyển, UEH giữ ổn định cấu trúc chung, đồng thời nhấn mạnh vai trò môn toán với hệ số nhân đôi (toán x 2) trong các tổ hợp, riêng chương trình tiếng Anh thương mại áp dụng tiếng Anh × 2, qua đó nâng yêu cầu đầu vào người học về tư duy logic, phân tích và năng lực giải quyết vấn đề - nền tảng cốt lõi của các ngành kinh tế, quản lý, công nghệ và liên ngành.

Bên cạnh đó, UEH bổ sung các tổ hợp mới gồm Toán - giáo dục kinh tế và pháp luật - tiếng Anh và toán - tin học - tiếng Anh ở một số chương trình đào tạo, nhằm hướng đến nhóm thí sinh có năng lực số, tư duy công nghệ và khả năng hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, nhà trường cũng thông tin về những chính sách học bổng đa dạng nhằm thu hút và đồng hành cùng người học, với tổng cộng hàng trăm suất học bổng được trao cho tân sinh viên ngay từ đầu khóa.

Cụ thể: 626 suất học bổng tuyển sinh dành cho tân sinh viên trúng tuyển với kết quả xét tuyển cao; 165 suất học bổng hỗ trợ học tập dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; học bổng ưu tiên lĩnh vực máy tính, công nghệ, thiết kế và vận tải; học bổng tuyển sinh đặc biệt dành cho học sinh có hộ khẩu khu vực tại các tỉnh: Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ, Tây Ninh theo học ba chương trình đào tạo (công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư), Kinh doanh nông nghiệp).