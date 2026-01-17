72% sinh viên đại học nghìn tỉ ở TP.HCM có thu nhập hơn 9 triệu/tháng sau tốt nghiệp 17/01/2026 18:01

(PLO)- Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2025 của ĐH Kinh tế TP.HCM cho thấy có 97% sinh viên có việc làm trong vòng một năm kể từ khi tốt nghiệp, 72% em có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng.

Chiều 17-1, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) công bố kết quả khảo sát thực tập và việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2025.

Theo đó, khảo sát được triển khai với 4.445/4.951 sinh viên hệ ĐH chính quy tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, kết hợp gửi phiếu khảo sát trực tuyến và gọi điện thoại xác thực.

Kết quả khảo sát cho thấy 97% sinh viên có việc làm trong vòng một năm kể từ khi tốt nghiệp, trong đó, 90% sinh viên làm đúng ngành hoặc liên quan đến ngành/chuyên ngành đào tạo.

Về cơ cấu việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2025, 30% làm việc tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, 69% sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng, 12% có việc làm trong vòng một tháng sau tốt nghiệp, chỉ khoảng 2% sinh viên mất trên 6 tháng để tìm được việc làm.

Đáng chú ý trong kết quả khảo sát, có 72% sinh viên có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng hơn 3.200 sinh viên, 78% sinh viên hài lòng với công việc hiện tại.

Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM trong một giờ học. Ảnh: TK

Ở chiều ngược lại của quá trình đào tạo, 93,4% sinh viên bày tỏ sự hài lòng với trải nghiệm học tập tại UEH và 95,6% hài lòng với môi trường, văn hóa học tập.

Ngoài ra, qua khảo sát 100% sinh viên tham gia thực tập và 100% doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập, cho thấy 90% doanh nghiệp đánh giá sinh viên UEH tham gia thực tập ở mức rất tốt và xuất sắc (mức 4 và 5 theo thang đo 5 điểm). Trong đó gần 60% đánh giá ở mức xuất sắc. Cùng với đó, 98% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết sẵn sàng tuyển dụng sinh viên UEH sau khi tốt nghiệp.

Theo nhà trường, kết quả khảo sát thực tập và việc làm sinh viên năm 2025 là cơ sở quan trọng để ĐH Kinh tế TP.HCM tiếp tục rà soát, điều chỉnh và nâng cao chất lượng đầu vào; hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra. Trên cơ sở đó, nhà trường tiếp tục mở rộng các mô hình học tập qua trải nghiệm, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và địa phương nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng của người học.

Được biết, ĐH Kinh tế TP.HCM là một trong ít số cơ sở đào tạo tại TP.HCM có doanh thu hàng năm đạt trên 1.000 tỉ đồng. Điển hình theo số liệu công khai năm 2025 tại đơn vị này, năm 2024, ĐH kinh tế TP.HCM đạt doanh thu hơn 1.800 tỉ đồng, năm 2023 cũng đạt trên 1.600 tỉ đồng, trong đó hơn 2/3 doanh thu đến từ nguồn thu học phí, lệ phí của người học.