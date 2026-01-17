Trường ĐH Luật TP.HCM chi hỗ trợ giảng viên đến 500 triệu đồng 17/01/2026 08:54

(PLO)- Năm 2026, thu nhập cơ bản của giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM cao nhất lên đến 75 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản thù lao khác.

Chiều 16-1, Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) tổ chức buổi "Gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí, phóng viên, biên tập viên nhân dịp năm mới 2026".

Tại đây, trường công bố những kết quả nổi bật của năm 2025, phương hướng tuyển sinh đại học năm 2026 với việc mở mới 4 ngành đào tạo đột phá. Đồng thời, nhà trường thông tin về các chính sách đãi ngộ nhân tài đặc thù và chuỗi hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống.

Đại diện các cơ quan báo chí chụp hình kỷ niệm cùng cán bộ, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM

Phát biểu tại sự kiện, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết, đây là dịp giao lưu và ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã đồng hành hỗ trợ thông tin về trường thời gian qua, đồng thời tăng cường phối hợp truyền thông thời gian tới.

TS Lê Trường Sơn nhấn mạnh: "Năm 2026 là cột mốc kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM. Đây cũng là năm khởi đầu cho một ULAW mới mẻ, năng động hơn với mô hình hướng đến đại học số và phát triển đào tạo liên ngành với trọng tâm là ngành luật. Việc mở 4 ngành mới và thực hiện các chính sách đãi ngộ nhân tài mạnh mẽ là cam kết của chúng tôi trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước".

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM chia sẻ những kết quả nổi bật tại buổi gặp mặt. Ảnh: NTCC

Bên cạnh kết quả về tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, TS Lê Trường Sơn đặc biệt nhấn mạnh chiến lược “trải thảm đỏ” qua các chính sách đãi ngộ đột phá dành cho giảng viên. Đây là nỗ lực trọng tâm nhằm đảm bảo đời sống cho nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo sự gắn bó lâu dài cho đội ngũ nhà khoa học.

Điểm nhấn quan trọng là Quy chế chi tiêu nội bộ mới áp dụng từ năm 2026 với cam kết mức thu nhập hàng tháng rất cạnh tranh.

Theo đó, thu nhập của một Tiến sĩ dao động từ 30 đến 45 triệu đồng/tháng, Phó Giáo sư từ 50 đến 65 triệu đồng/tháng và Giáo sư đạt mức từ 65 đến 75 triệu đồng/tháng. Các con số này mới chỉ là mức thu nhập cơ bản từ lương nhà nước và lương vị trí việc làm, chưa bao gồm thù lao ngoài giờ, kinh phí nghiên cứu khoa học, thưởng KPI hay các chế độ phúc lợi, lễ Tết.

Song song đó, Trường ĐH Luật TP.HCM còn ban hành chính sách thu hút nhân sự có học hàm, học vị cao với các khoản hỗ trợ một lần hấp dẫn. Cụ thể, trường chi hỗ trợ 180 triệu đồng cho Tiến sĩ, 360 triệu đồng cho Phó Giáo sư và lên đến 500 triệu đồng cho Giáo sư. Chính sách này áp dụng cho cả nhân sự mới và giảng viên đang công tác ngay khi họ đạt được các học vị, học hàm tương ứng.

Theo TS Sơn, bên cạnh cơ chế lương và thu nhập tăng thêm đảm bảo mức sống cao để thầy cô yên tâm cống hiến, trường còn có những chính sách đãi ngộ vượt trội về khuyến khích nghiên cứu khoa học, đầu tư phát triển năng lực và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.