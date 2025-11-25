Trường ĐH Luật TP.HCM dành 1,5 tỉ đồng hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng mưa lũ 25/11/2025 21:55

(PLO)- Qua khảo sát ban đầu, Trường ĐH Luật TP.HCM ghi nhận hơn 320 sinh viên có gia đình tại các khu vực bị thiệt hại do mưa lũ, đang gặp khó khăn trong sinh hoạt và học tập.

Tối 25-11, Trường ĐH Luật TP.HCM thông tin về việc hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Theo đó, Hiệu trưởng trường quyết định trích 1,5 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sinh viên để hỗ trợ sinh viên đang theo học tại trường có gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua khảo sát nhanh ban đầu, trường ghi nhận hơn 320 sinh viên có gia đình tại các khu vực bị thiệt hại, đang gặp khó khăn trong sinh hoạt và học tập.

Việc hỗ trợ nhằm kịp thời chia sẻ, động viên sinh viên và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập.

Đối tượng được hỗ trợ là sinh viên đang học tập tại Trường ĐH Luật TP.HCM có cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp thường trú và sinh sống tại 4 tỉnh nêu trên, bị thiệt hại bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: đơn theo mẫu của Phòng Công tác sinh viên; ảnh chụp căn cước công dân hoặc thông tin cư trú trên VNeID; cùng các minh chứng thiệt hại như hình ảnh thực tế, giấy hoặc biên bản xác nhận thiệt hại của địa phương (nếu có).

Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến qua đường link do nhà trường cung cấp, thời gian tiếp nhận từ ngày 25-1 đến hết ngày 29-11. Trường hợp cần thêm thông tin, sinh viên có thể liên hệ Phòng Công tác sinh viên tại 3 cơ sở của trường, số điện thoại (028) 3940.0989, số nội bộ 180.

Được biết, các cơ sở đào tạo khác tại TP.HCM cũng đang khẩn trương thống kê và có những chính sách hỗ trợ cho những sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ tại các tỉnh vừa qua.

Như Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM xem xét miễn 100% học phí học kỳ II đối với sinh viên có gia đình bị thiệt hại nặng do bão lũ trong đợt này.

Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn cũng vừa có thông báo khẩn về việc tiếp nhận thông tin đăng ký từ sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Từ đó, nhà trường sẽ xem xét giảm 70% học phí học kỳ 2 (2025-2026) dành cho sinh viên đang theo học thuộc các tỉnh chịu thiệt hại mưa lũ nêu trên; giảm 50% học phí học kỳ 1 năm 2026-2027 cho tân sinh viên nhập học năm 2026 đến từ các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng.

ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) dự kiến sử dụng nguồn lực gần 23 tỉ đồng để hỗ trợ 11.262 sinh viên thuộc 24 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong năm 2025.