Việt Nam hiện chỉ còn dưới 200 cá thể voi hoang dã 18/09/2025 07:38

(PLO)- Hiện nay, Việt Nam chỉ còn chưa tới 200 con voi hoang dã, sống trong tự nhiên, phân bố rải rác ở một số tỉnh; trong đó, Đồng Nai là khu vực quan trọng nhất.

Ngày 17-9, tại Đồng Nai, Cuộc họp lần thứ 12 của Nhóm Chuyên gia về voi châu Á (AsESG, thuộc Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế - IUCN) chính thức khai mạc. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Bảo tồn voi năm 2025.

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng; Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Đoàn Hoài Nam; bà Thẩm Thị Hồng Phượng, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Thế giới Nhân đạo vì Động vật, cùng gần 130 chuyên gia đến từ 13 quốc gia có quần thể voi châu Á.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng; Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Đoàn Hoài Nam cùng nhóm Chuyên gia về voi châu Á.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Đoàn Hoài Nam cho biết, việc tổ chức kỳ họp tại Đồng Nai, một trong những địa phương có quần thể voi hoang dã lớn và quý hiếm, có ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp để cùng nhìn lại thành tựu, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận thách thức và đề ra định hướng hợp tác trong bối cảnh đa dạng sinh học suy giảm, biến đổi khí hậu và nguồn lực bảo tồn ngày càng hạn chế.

Theo ông Đoàn Hoài Nam, voi châu Á không chỉ là sự phong phú đa dạng sinh học mà còn gắn bó mật thiết với văn hóa, tín ngưỡng của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, thực tế quần thể voi đang suy giảm nghiêm trọng. Việt Nam hiện chỉ còn dưới 200 con voi hoang dã, phân bố rải rác ở một số tỉnh, trong đó Đồng Nai là địa bàn trọng yếu.

“Dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng công tác bảo tồn voi vẫn đối mặt với khó khăn, do diện tích rừng bị thu hẹp, nguồn lực hạn chế. Việt Nam đang thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm bảo vệ loài nguy cấp này, thúc đẩy chung sống hài hòa giữa voi và con người” - ông Nam nhấn mạnh.

Đoàn voi hoang dã tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cho biết từ năm 1997, Đồng Nai là địa phương đi đầu trong việc “đóng cửa” rừng tự nhiên để hình thành vùng bảo tồn rộng lớn và được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có voi. Năm 2019, tỉnh xác định được số lượng voi hoang dã còn khoảng 25-27 con.

Tại sự kiện, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kết quả nghiên cứu, giải pháp bảo tồn và phát triển voi, kinh nghiệm giảm xung đột giữa người với voi...