Bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ bạo hành 23/10/2025 17:57

(PLO)- Công an phường đang tạm giữ người mẹ ruột và bạn trai để lấy lời khai làm rõ về hành vi bạo hành con. Bé gái 9 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương với tình trạng đa chấn thương.

Ngày 23-10, ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch UBND phường Tân Uyên, TP.HCM xác nhận trên địa phương xảy ra vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Nạn nhân là bé gái tên PTMT (9 tuổi). Còn người bạo hành ban đầu được xác định là Phạm Thị BN (25 tuổi) và bạn trai tên Ngô Văn H (19 tuổi). N. là mẹ ruột của bé T.

Ông Lợi cho biết thêm, hiện tại Công an phường Tân Uyên đang tạm giữ N. và H. để lấy lời khai làm rõ. Bé T. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương với tình trạng đa chấn thương.

“Hiện tại chúng tôi đã giao cho hội phụ nữ, đoàn thanh niên phối hợp cùng Công an phường chăm sóc cho bé gái này”, ông Lợi cho biết.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21-10, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo có vụ bạo hành bé gái tại một phòng trọ tại khu phố Uyên Hưng 5 (phường Tân Uyên). Ngay lập tức, Công an phường Tân Uyên đã đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã đưa bé T. đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Bước đầu xác định, N. và H. có quan hệ tình cảm nên dọn về sinh sống tại phòng trọ trên như vợ chồng. Khi về sống chung, N. dẫn theo bé T. về cùng ở. Thời gian sinh sống tại đây, vì cho rằng bé T. không nghe lời nên N. và H. đã có những hành vi, đánh đập bé gái nhiều lần.