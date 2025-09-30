Biết gì về cuộc họp bất thường giữa Tổng thống Trump với hàng trăm tướng lĩnh Mỹ? 30/09/2025 10:00

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tham dự một cuộc họp bất thường của các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ vào ngày 30-9 tại bang Virginia (Mỹ), do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tổ chức.

Cuộc họp, được cho là sẽ quy tụ hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc Mỹ từ khắp nơi trên thế giới. The Washington Post là tờ báo đầu tiên đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho các sĩ quan cấp cao của Mỹ trên khắp thế giới tập trung về Mỹ.

Cuộc họp, rất bất thường về quy mô và thời điểm, đã làm dấy lên suy đoán về lý do khiến Bộ Quốc phòng phải tổ chức một cuộc họp như vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: WHITE HOUSE

Dưới đây là những thông tin được biết cho đến nay về cuộc họp bất thường trên:

Địa điểm tổ chức

Cuộc họp sẽ được tổ chức tại căn cứ Thủy quân lục chiến ở Quantico (bang Virginia), cách thủ đô Washington, D.C khoảng 48 km.

Quantico là một trung tâm giáo dục và cơ sở quân sự cho Thủy quân Lục chiến và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đồng thời là nơi đặt Bộ Tư lệnh Phát triển Chiến đấu của Thủy quân Lục chiến Mỹ, theo trang tin Axios.

Đây cũng là nơi đặt học viện Quantico của FBI và một cơ sở đào tạo của Lực lượng Chống Ma túy (DEA).

Thành phần tham dự

Hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc Mỹ dự kiến ​​sẽ tham dự.

Chỉ thị này được cho là đã được gửi đến hầu hết các chỉ huy quân đội cấp cao của Mỹ trên toàn thế giới, bao gồm tất cả sĩ quan cấp cao có cấp bậc chuẩn tướng trở lên, sĩ quan tương đương của Hải quân và các cố vấn cấp cao nhất, tức hơn 800 tướng lĩnh hoặc đô đốc.

Tổng thống Trump cũng sẽ tham dự.

Đã từng có tiền lệ?

Việc triệu tập một cuộc họp trực tiếp với số lượng lớn các sĩ quan cấp cao tại cùng một địa điểm, đặc biệt chỉ trước vài ngày, là điều rất hiếm thấy. Ngay cả những cuộc họp nhỏ hơn thông thường cũng phải mất nhiều tháng để lên kế hoạch.

Dù các cuộc họp của giới lãnh đạo quân sự không phải là chuyện bất thường, nhưng số lượng đông đảo các tư lệnh tác chiến tham dự cuộc họp sắp tới đã khiến nhiều người chú ý.

Các lãnh đạo quân sự thường dựa vào hệ thống liên lạc an toàn để họp từ xa mà không cần rời căn cứ, kể cả trong thời kỳ xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm căn cứ Fort Bragg ( bang North Carolina) hồi tháng 6. Ảnh: WHITE HOUSE

Nội dung cuộc họp

Cuối tuần qua, Tổng thống Trump mô tả cuộc họp “thực chất chỉ là một buổi họp rất thân thiện, bàn về việc chúng ta đang làm tốt thế nào về mặt quân sự, về tình hình đang rất ổn định và về nhiều điều tích cực, tốt đẹp".

“Chúng ta có nhiều nhân sự xuất sắc tham dự và đây đơn giản chỉ là một tinh thần đoàn kết. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi bàn về những gì chúng ta đang làm, họ đang làm và cách chúng ta đang thực hiện” - ông Trump nói với đài NBC News.

Một quan chức am hiểu kế hoạch trước đó nói với NBC News rằng cuộc họp nhằm để ông Hegseth nêu bật những thành tựu của quân đội và phác thảo tương lai của Bộ Quốc phòng dưới thời chính quyền Tổng thống Trump.

Đài CNN ngày 26-9 dẫn lời nhiều nguồn thạo tin rằng Bộ trưởng Hegseth dự kiến công bố kế hoạch tái định hình Lầu Năm Góc thành “Bộ Chiến tranh” và nêu ra các tiêu chuẩn mới về sẵn sàng chiến đấu, thể lực và tác phong cho sĩ quan cũng như binh sĩ.

The Washington Post đưa tin cuộc họp này “nhằm tạo ra một cuộc đối thoại trực diện” giữa ông Hegseth và các sĩ quan cấp cao.

Ông Richard Haass - Chủ tịch danh dự của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Mỹ) - đưa ra giả thuyết rằng cuộc họp có thể là "một sự kiện văn hóa", khi ông Hegseth muốn "khẳng định quyền lực của mình".