Ông Trump ký sắc lệnh bảo đảm an ninh cho Qatar trước các cuộc tấn công 02/10/2025 05:31

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo đảm an ninh cho Qatar, cam kết coi bất kỳ cuộc tấn công vào Qatar là mối đe dọa đối với chính an ninh của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết coi bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào Qatar là mối đe dọa đối với chính an ninh của Mỹ, hãng Reuters dẫn một sắc lệnh do Nhà Trắng công bố ngày 1-10.

Sắc lệnh được ký vào ngày 29-9, trùng thời điểm Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng và đưa ra đề xuất cho cuộc chiến tại Gaza.

Theo sắc lệnh, chính sách của Mỹ là “bảo đảm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Nhà nước Qatar trước các cuộc tấn công từ bên ngoài”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Mỹ sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào lãnh thổ, chủ quyền hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nhà nước Qatar là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Mỹ” - sắc lệnh nêu rõ.

“Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công như vậy, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp pháp và phù hợp - bao gồm cả biện pháp ngoại giao, kinh tế và, và quân sự nếu cần - để bảo vệ lợi ích của Mỹ và của Nhà nước Qatar, đồng thời khôi phục hòa bình và ổn định” - sắc lệnh cho biết thêm.

Văn bản lưu ý rằng các quan chức quốc phòng và tình báo hàng đầu của Mỹ sẽ duy trì kế hoạch dự phòng với Qatar nhằm đảm bảo phản ứng nhanh trước bất kỳ cuộc tấn công nào.

Qatar ngày 1-10 đã hoan nghênh sắc lệnh của ông Trump, gọi đây là một dấu mốc trong việc củng cố quan hệ quốc phòng và hợp tác song phương, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar.

Sắc lệnh được đưa ra gần một tháng sau khi Israel không kích vào lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha (Qatar) khiến một người Qatar thiệt mạng.

Tại Nhà Trắng, Thủ tướng Netanyahu ngày 29-9 đã gọi điện cho Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani để xin lỗi về các cuộc không kích và cam kết sẽ không tái diễn.