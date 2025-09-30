Nga nói Ukraine trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình 30/09/2025 05:42

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cáo buộc giới chức Ukraine trì hoãn nỗ lực đàm phán hòa bình, không muốn tiếp tục đối thoại với Nga.

Ngày 29-9, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các nhà chức trách Ukraine không cho thấy mong muốn tiếp tục đối thoại với Nga, bất chấp các thỏa thuận trước đó đạt được tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về việc thành lập các nhóm công tác, đài RT đưa tin.

“Trong cuộc gặp gần nhất tại Istanbul, các đoàn đã đề xuất thành lập các nhóm công tác để thảo luận tất cả các phương thức liên quan các vấn đề then chốt. Hiện tại, đã xuất hiện sự tạm dừng. Nguyên nhân là do chính quyền Kiev không muốn tiếp tục đối thoại” - ông Peskov nói tại buổi họp báo.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov đưa ra bình luận này khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko tuần trước bày tỏ mong muốn nói chuyện với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

“Ông [Zelensky] cần bình tĩnh lại. Hiện có một đề xuất tốt đang trên bàn đàm phán” - ông Lukashenko nói hôm 26-9, chỉ thêm rằng đề xuất này trước đó đã được thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev được nối lại tại Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm nay.

Ba vòng đàm phán, với vòng cuối cùng diễn ra vào tháng 7, chưa đem lại bước đột phá lớn nào, nhưng đã giúp hai bên đạt được một số tiến triển liên quan đến các vấn đề nhân đạo.

Nga và Ukraine đã thực hiện một số vụ trao đổi tù nhân lớn, cũng như trao trả thi thể binh sĩ tử trận.

Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng giải quyết xung đột bằng hòa bình bất cứ lúc nào, nhưng nhấn mạnh mọi thỏa thuận phải giải quyết được gốc rễ xung đột và tôn trọng thực tế trên thực địa.

Điều này bao gồm tình trạng của các vùng lãnh thổ trước đây thuộc Ukraine đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Trong khi đó, Kiev đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện, đảm bảo an ninh và bảo lưu các yêu sách lãnh thổ riêng mà họ khẳng định phải được xem xét trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.