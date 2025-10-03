Tấn công khủng bố tại giáo đường Do Thái, thủ tướng Anh về nước họp khẩn 03/10/2025 06:57

(PLO)- Một người đàn ông lái xe, đâm dao tại một giáo đường Do Thái ở Anh khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng.

Cảnh sát Anh cho biết 2 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương vào ngày 2-10 sau khi một người đàn ông dùng xe hơi lao vào khuôn viên giáo đường Do Thái Heaton Park ở Manchester, sau đó đâm dao vào những người đang cầu nguyện, theo hãng tin Reuters.

Cảnh sát vùng đô thị Manchester cho biết nghi phạm đã bị bắn chết vì lo ngại người này có một thiết bị nổ gắn trên ngực. Sau đó, thiết bị nổ được phát hiện là giả.

Cảnh sát cho biết 3 người vẫn đang nằm viện với những vết thương nghiêm trọng. 1 người bị đâm, 1 người bị xe tông, và 1 người đàn ông thứ ba "đã đến bệnh viện với vết thương có thể do cảnh sát chặn kẻ tấn công".

Cảnh sát vũ trang tại Manchester. Ảnh: Adam Vaughan/EPA

Sĩ quan chống khủng bố cấp cao nhất của Anh Laurence Taylor cho biết vụ tấn công đã được tuyên bố là một vụ khủng bố.

Cảnh sát đã xác định danh tính kẻ tấn công là Jihad Al-Shamie, 35 tuổi, một công dân Anh gốc Syria, theo tờ The Guardian.

Cảnh sát vùng đô thị Manchester cho hay 3 người, gồm 2 người đàn ông ngoài 30 tuổi và 1 phụ nữ ngoài 60 tuổi, đã bị bắt "vì tình nghi thực hiện, chuẩn bị và xúi giục các hành vi khủng bố".

Cuộc điều tra đang được cảnh sát chống khủng bố chỉ đạo.

Nhân viên an ninh và người dân gần giáo đường Do Thái Heaton Park ở Manchester. Ảnh: Christopher Thomond/ The Guardian

Thủ tướng Anh Keir Starmer - người đã vội vã rời khỏi hội nghị thượng đỉnh châu Âu tại Copenhagen (Đan Mạch) để chủ trì một cuộc họp khẩn cấp ở London - đã hứa sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an ninh cho cộng đồng Do Thái và triển khai thêm cảnh sát đến các giáo đường Do Thái.

"Chúng ta phải nói rõ rằng, lòng thù hận đang trỗi dậy một lần nữa và nước Anh phải một lần nữa đánh bại nó. Tôi cũng muốn nói điều này với tất cả người Do Thái ở đất nước này: Tôi biết các bạn đang mang trong mình nỗi sợ hãi lớn đến mức nào, tôi thực sự hiểu. Vì vậy, thay mặt đất nước, tôi xin bày tỏ sự đoàn kết, nhưng cũng bày tỏ nỗi buồn khi các bạn vẫn phải sống chung với những nỗi sợ hãi này" - ông Starmer cho hay.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu chia buồn cùng cộng đồng Do Thái tại Anh sau vụ tấn công khủng bố man rợ ở Manchester.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người thiệt mạng và cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục” - ông Netanyahu cho hay.

Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Saar cáo buộc chính quyền Anh đã không thể kiềm chế chủ nghĩa bài Do Thái và "thực tế đã để nó tiếp diễn".

"Chúng tôi mong đợi nhiều hơn những lời nói suông từ chính quyền Thủ tướng Starmer” - ông Saar nói.