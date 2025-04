Mỹ từ chối cấp thị thực nếu người nước ngoài đăng bài chống Do Thái 10/04/2025 13:24

(PLO)- Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) tuyên bố chính thức từ chối cấp thị thực nếu phát hiện mạng xã hội của người đi xin có nội dung được cho là bài Do Thái.

Ngày 9-4, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ra thông báo chính thức, xác nhận bắt đầu rà soát các tài khoản mạng xã hội của người xin thị thực vào Mỹ, và sẽ từ chối cấp thị thực nếu cơ quan này phát hiện nội dung bị Washington coi là bài Do Thái, theo hãng tin AFP.

Theo đó, Mỹ sẽ từ chối cấp thị thực nếu phát hiện "những nội dung trên mạng xã hội cho thấy người nước ngoài ủng hộ, cổ súy, quảng bá hoặc hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố bài Do Thái, các tổ chức khủng bố bài Do Thái hoặc các hoạt động bài Do Thái khác".

Mỹ chính thức từ chối cấp thị thực nếu phát hiện nếu mạng xã hội của người đi xin có nội dung được cho là bài Do Thái. Ảnh: Getty Images

Các hoạt động trên mạng xã hội được xác định là bài Do Thái sẽ bao gồm cả các bài đăng bày tỏ ủng hộ các nhóm vũ trang được Mỹ phân loại là "khủng bố", bao gồm Hamas (Dải Gaza), Hezbollah (Lebanon) và Houthis (Yemen).

Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng cho việc cấp thị thực của sinh viên nước ngoài và cả nhóm những người nộp đơn xin cấp "thẻ xanh" thường trú nhân, cũng như những người có liên hệ với các tổ chức giáo dục có liên quan đến hoạt động bài Do Thái.

"Bộ trưởng Kristi Noem đã nói rõ rằng bất kỳ ai cho là họ có thể đến Mỹ và ẩn sau Tu chính án thứ nhất để ủng hộ hành vi bạo lực chống người Do Thái cần phải nghĩ lại. Họ không được chào đón ở đây" - bà Tricia McLaughlin - người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan quản lý USCIS - nhấn mạnh.

Thông báo trên của USCIS được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh trấn áp các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine và phản đối Israel tấn công Dải Gaza trong thời gian qua.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27-3 tuyên bố đã tước bỏ thị thực của khoảng 300 người có liên quan đến các cuộc biểu tình chống Israel ở các trường đại học, theo đài NBC.

"Có lẽ đã hơn 300 người vào thời điểm này. Chúng tôi làm điều đó mỗi ngày. Mỗi lần tôi tìm thấy một trong những người thuộc nhóm này, tôi sẽ tước thị thực của họ" - ông nói.