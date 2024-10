Israel lại chuẩn bị kiện Pháp vì phân biệt đối xử người Do Thái 21/10/2024 07:44

(PLO)- Sau lần một thắng kiện, Israel chuẩn bị lần thứ hai Israel kiện Pháp ra toà với cáo buộc phân biệt đối xử người Do Thái.

Israel đang chuẩn bị kiện Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ra toà với cáo buộc Paris đang phân biệt đối xử chống lại người Do Thái, tờ The Times of Israel đưa tin.

Viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) hôm 20-10, Ngoại trưởng Israel - ông Israel Katz cho biết ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Israel thực hiện “các biện pháp pháp lý và ngoại giao” chống lại quyết định của ông Macron cấm các công ty Israel tham gia một triển lãm quốc phòng ở Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham quan một gian hàng Israel tại triển lãm Euronaval năm 2018. Ảnh: AFP

Triển lãm hải quân quốc tế mang tên Euronaval sẽ được tổ chức tại Pháp từ ngày 4 đến ngày 7-11. Đơn vị tổ chức cho biết chính phủ Pháp đã thông báo không cho phép các đoàn đến từ Israel trưng bày gian hàng, dù họ vẫn được phép tham quan triển lãm.

Ông Katz cho rằng quyết định của ông Macron là một cuộc tẩy chay “phản dân chủ” và không thể chấp nhận được, nhất là khi xét tới việc Paris là một “quốc gia thân thiện” đối với Tel Aviv.

Ông Katz thúc giục ông Macron huỷ bỏ quyết định, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây, gồm cả Pháp, ủng hộ Israel vì đây là “quốc gia duy nhất ở tuyến đầu” chống lại Iran và trục kháng chiến của Tehran.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 16-10 chỉ trích quyết định của ông Macron, cáo buộc Pháp thi hành “chính sách thù địch đối với người Do Thái” và gọi động thái tẩy chay mới nhất là “một nỗi ô nhục”.

Một quan chức Israel nói với The Times of Israel rằng Israel sẽ đệ đơn kiện ra một toà án ở Pháp với cáo buộc ông Macron có hành vi phân biệt đối xử – một hành vi phạm tội ở Pháp.

Pháp cùng với các đồng minh châu Âu đã nhiều lần chỉ trích hoạt động quân sự trên bộ của Israel ở miền nam Lebanon, thuộc địa cũ và là nơi Pháp đóng góp quân vào phái bộ gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc.

Ông Macron thậm chí còn kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel, gọi đây là cách duy nhất để chấm dứt giao tranh ở Dải Gaza và Lebanon.

Tuy nhiên, các quan chức Pháp cũng nhiều lần lưu ý rằng Paris cam kết bảo vệ an ninh của Israel và chỉ ra rằng quân đội nước này đã giúp bảo vệ Israel trong các cuộc tấn công của Iran hồi tháng 4 và đầu tháng 10.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Pháp đã cấm các công ty quốc phòng Israel tham gia một triển lãm quốc phòng quốc tế khác mang tên Eurosatory (từ ngày 17 tới 21-6) như một cách gây áp lực buộc Israel chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

Phía Israel đã kiện Bộ Quốc phòng Pháp. Toà Thương mại Paris hôm 18-6 đã bác bỏ lệnh cấm, gọi đây là một hành vi phân biệt đối xử. Tuy nhiên, sau phán quyết, các công ty công nghiệp quốc phòng Israel cũng không trưng bày gian hàng tại Eurosatory.