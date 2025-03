An ninh Syria đụng độ lực lượng thân ông al-Assad, ít nhất 15 người thiệt mạng 07/03/2025 09:28

Đài Al Jazeera dẫn các nguồn tin an ninh rằng các tay súng trung thành với cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thực hiện một vụ phục kích đẫm máu, giết chết ít nhất 15 nhân viên an ninh của chính quyền mới ở Syria hôm 6-3 vừa qua.

Vụ phục kích xảy ra gần thị trấn Jableh thuộc tỉnh Latakia (phía tây Syria). Đây là trung tâm của cộng đồng người Alawite theo nhánh Hồi giáo Shiite, trong đó có gia tộc al-Assad, chiếm khoảng 10% dân số Syria. Nhiều người Alawite từng nắm các cấp bậc cao trong quân đội dưới thời chính quyền cựu Tổng thống al-Assad.

Vụ phục kích đẫm máu xảy ra vào buổi trưa khi lực lượng an ninh của chính phủ mới đang cố gắng bắt giữ một quan chức thuộc chính quyền cũ. Cuộc tấn công đã gây ra một cuộc đụng độ kéo dài hàng giờ giữa lực lượng an ninh của chính phủ mới và những tay súng thân cựu Tổng thống al-Assad, theo tờ The New York Times.

Ít nhất 15 nhân viên an ninh của chính quyền mới ở Syria hôm 6-3 đã bị các tay súng thân cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad phục kích tại tỉnh Latakia. Ảnh: AFP

Sau vụ phục kích, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình trên khắp các thành phố ven biển phía tây như Latakia, Homs, Tartus và Idlib, kêu gọi lực lượng chính phủ mới ở Syria rút khỏi nơi đây.

Ngay sau vụ phục kích đẫm máu, một chỉ huy dưới thời cựu Tổng thống al-Assad đã công bố một đoạn video thông báo thành nhóm kháng chiến có tên "Trung đoàn phòng vệ bờ biển" để chống lại chính phủ mới, theo Al Jazeera.

Quan chức an ninh tỉnh Latakia trước đó đã nói với hãng thông tấn nhà nước Syria SANA rằng lực lượng an ninh đang đụng độ với các nhóm vũ trang dưới trướng của chỉ huy lực lượng đặc nhiệm có tên là Suhail al-Hassan thuộc chính quyền cũ.

Tối cùng ngày, chính phủ mới ở Syria đã ban bố lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đến 10 giờ sáng ngày 7-3 tại nhiều thành phố lớn. Chính phủ cũng triển khai thêm lực lượng an ninh bao gồm "hàng chục xe quân sự” đến các khu vực ven biển để trấn áp và ổn định tình hình.

Vụ phục kích đẫm máu tại Latakia vừa qua giữa chính phủ Syria và các tay súng trung thành với cựu Tổng thống Syria cho thấy một trong những thách thức quan trọng mà chính quyền hiện tại phải đối mặt.