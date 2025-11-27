2 lính Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn nguy kịch gần Nhà Trắng 27/11/2025 05:31

(PLO)- 2 thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn tại một khu vực đông đúc gần Nhà Trắng, đã bắt được nghi phạm.

Ngày 26-11 (giờ Mỹ), 2 thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn tại một khu vực đông đúc gần Nhà Trắng, khiến Nhà Trắng phải phong tỏa, theo đài CNN.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel và Thị trưởng thủ đô Washington, D.C - ông Muriel Bowser cho biết 2 binh sĩ Vệ binh Quốc gia bị đang trong tình trạng nguy kịch.

“Người dân Mỹ và thế giới hãy gửi lời cầu nguyện tới những chiến binh dũng cảm đang trong tình trạng nguy kịch” - ông Patel nói.

Ông Bowser sau đó tiếp lời: “Tôi cũng muốn gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới gia đình của các chiến sĩ cảnh vệ và những chiến sĩ đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện địa phương”.

Hiện trường vụ nổ súng khiến 2 thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ bị thương nặng ở trung tâm thủ đô Washington, D.C (Mỹ). Ảnh: AFP

Cảnh sát cho biết đã bắt được nghi phạm. Chưa rõ động cơ nghi phạm nổ súng.

“Vì vậy, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy có nghi phạm nào khác. Nghi phạm duy nhất liên quan vụ việc này đã bị bắn trong lúc giằng co với lực lượng vệ binh, và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị” - ông Jeffrey Carroll, trợ lý giám đốc điều hành Sở Cảnh sát Thủ đô, cho biết trong cuộc họp báo ngày 26-11.

Theo ông Carroll, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 chiều 26-11 (giờ miền Đông Mỹ). Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia DC đang thực hiện cuộc tuần tra trước khi một nghi phạm xuất hiện, “giơ tay cầm súng và nổ súng vào Lực lượng Vệ binh Quốc gia”.

Vụ nổ súng xảy ra gần quảng trường Farragut, nơi nhân viên văn phòng thường lui tới ăn trưa. Khu vực này chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà.

Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở khu nghỉ dưỡng Palm Beach (bang Florida) để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, còn Phó tổng thống Mỹ JD Vance đang ở Kentucky.

Viết trên mạng xã hội, ông Trump nói rằng hung thủ sẽ phải “trả giá rất đắt” và ca ngợi Vệ binh Quốc gia.

Tổng thống Trump cũng yêu cầu triển khai thêm 500 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Washington, D.C sau vụ việc.