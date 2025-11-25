CNN: Chính quyền ông Trump sẽ phỏng vấn người tị nạn vào Mỹ dưới thời ông Biden 25/11/2025 05:55

(PLO)- Có tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xúc tiến phỏng vấn lại một số người tị nạn từng được chấp nhận vào Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xúc tiến phỏng vấn lại một số người tị nạn từng được chấp nhận vào Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden như một phần của quá trình rà soát toàn diện hồ sơ, đài CNN ngày 24-11 dẫn một nguồn tin và một bản ghi nhớ nội bộ.

Theo bản ghi nhớ đề ngày 21-11, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) dự kiến sẽ chịu trách nhiệm rà soát và phỏng vấn lại, với lý do cần thiết về mặt nghiệp vụ nhằm bảo đảm người tị nạn không gây rủi ro cho an ninh quốc gia hay an toàn công cộng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Bản ghi nhớ nêu rằng cơ quan này sẽ chấm dứt quy chế tị nạn của những người đã ở Mỹ nếu xác định họ không đáp ứng tiêu chí tị nạn. Văn bản cho rằng chính quyền ông Biden có thể đã ưu tiên tốc độ, số lượng và việc tiếp nhận hơn là chất lượng phỏng vấn cùng khâu sàng lọc, thẩm tra chi tiết.

“Trước những quan ngại này, USCIS xác định rằng cần tiến hành rà soát toàn diện và phỏng vấn lại mọi người tị nạn được tiếp nhận từ ngày 20-1-2021 đến ngày 20-2-2025” - bản ghi nhớ viết.

“Khi cần thiết, USCIS cũng sẽ rà soát và phỏng vấn lại những người tị nạn được tiếp nhận ngoài khoảng thời gian này” - bản ghi nhớ cho biết thêm.

Động thái này đánh dấu bước đi chưa từng có trong chiến dịch siết chặt nhập cư của ông Trump.

Ông Trump gần như dừng hẳn việc tiếp nhận người tị nạn, ngoại trừ nhóm nhỏ người da trắng ở Nam Phi.

CNN đã liên hệ Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa và Nhà Trắng để xin bình luận về thông tin trên.

Từ năm tài khóa 2021 đến năm tài khóa 2025, khoảng 235.000 người tị nạn đã vào Mỹ sau khi hoàn tất quy trình tiếp nhận. Người tị nạn phải chứng minh rằng họ từng bị đàn áp hoặc đang đối mặt nguy cơ bị đàn áp tại quê nhà và phải trải qua khâu thẩm tra rất gắt gao, vốn thường kéo dài nhiều năm trước khi được vào Mỹ.

Trong nhiều năm, Mỹ tiếp nhận người tị nạn nhiều hơn các quốc gia khác, cho phép hàng triệu người vào nước này kể từ Đạo luật Tị nạn năm 1980.

Tuy nhiên, chương trình bị ảnh hưởng đáng kể trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump khi ông cắt mạnh hạn ngạch người tị nạn được phép vào Mỹ. Ông Biden đã cố gắng khôi phục chương trình và sau đó đặt trần tiếp nhận hằng năm ở mức 125.000 người.