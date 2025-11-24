Mỹ thiệt hại bao nhiêu trong kỷ lục 43 ngày chính phủ đóng cửa? 24/11/2025 10:03

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết 43 ngày chính phủ đóng cửa đã khiến nước này thiệt hại 11 tỉ USD, song ông lạc quan rằng nền kinh tế Mỹ đang cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 23-11 cho biết thiệt hại vĩnh viễn cho nền kinh tế nước này do 43 ngày chính phủ đóng cửa là 11 tỉ USD, song ông lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong năm 2026, theo đài NBC News.

Bộ trưởng Bessent nói rằng một phần của nền kinh tế Mỹ, bao gồm một số lĩnh vực kinh tế nhạy cảm với lãi suất, trong đó có bất động sản nhà ở, đã rơi vào suy thoái nhưng ông không cho rằng toàn bộ nền kinh tế có nguy cơ tăng trưởng âm.

Ông Bessent cho rằng nguyên nhân gây lạm phát chính là thực tế rằng các nền kinh tế Mỹ phụ thuộc vào các ngành dịch vụ, chứ không phải do chính sách thuế quan mạnh tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi rất, rất lạc quan về năm 2026. Chúng ta đã đặt nền tảng cho một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, không lạm phát” - ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) trong chương trình "Meet the Press" của đài NBC News hôm 23-11. Ảnh chụp màn hình: NBC NEWS

Cùng ngày 23-11, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett trả lời phỏng vấn trên sóng đài Fox News, kỳ vọng năm 2026 sẽ là “một năm bùng nổ thực sự”, bất chấp nguy cơ có một “trục trặc” trong quý IV năm nay do 43 ngày chính phủ đóng cửa vừa qua.

Ông Hassett cho biết trong quý IV, mức độ tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể sẽ giảm một nửa so với dự báo trước đó - xuống còn 1,5% đến 2%, trong khi số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất được dự báo sẽ tăng và tạo động lực thúc đẩy đà tăng tương tự trong năm 2026.

Ông Bessent chia sẻ trên NBC News rằng chính quyền đang nỗ lực để kéo lạm phát xuống, điểm qua một số dữ liệu tích cực trong tháng 10 như giá năng lượng giảm và doanh số bán nhà tăng. Ông cũng kỳ vọng giá năng lượng thấp hơn sẽ kéo mặt bằng chung giá cả hàng hoá và dịch vụ xuống.

Ông Bessent nói rằng một loạt thay đổi chính sách nhằm hạn chế thuế làm thêm giờ, giảm thuế đối với tiền boa và thuế an sinh xã hội cho một số cá nhân, cũng như cho phép khấu trừ các khoản vay mua ô tô, sẽ giúp nâng cao thu nhập thực tế cho người lao động Mỹ và bù đắp phần nào chi phí sinh hoạt đang tăng cao.

Ông Bessent nói thêm rằng người nộp thuế sẽ nhận được các khoản hoàn thuế đáng kể từ chính quyền liên bang trong quý I/2026 do những thay đổi về thuế suất – điều đã được Tổng thống Trump nêu ra cách đây nửa tháng.

Theo ông Bessent, một loạt thỏa thuận thương mại cũng sẽ hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế và Mỹ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhà máy mới được mở trên khắp cả nước.

Liên quan các động thái của Mỹ hồi tuần trước cắt giảm thuế quan đối với thực phẩm nhập khẩu như chuối và cà phê, ông Bessent nhấn mạnh rằng đây là kết quả của các thỏa thuận thương mại mà Washington và các đối tác đã đàm phán trong nhiều tháng.

Ngày 19-11, Tổng thống Trump đã ký ban hành luật về ngân sách tạm thời tới ngày 30-1-2026, chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ. Điều này có nghĩa là một cuộc đối đầu khác giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn có thể tái diễn sau hơn 2 tháng nữa.