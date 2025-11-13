Chính phủ Mỹ mở cửa sau kỷ lục 43 ngày đóng cửa 13/11/2025 11:53

(PLO)- Tổng thống Donald Trump ký thông qua dự luật ngân sách, chính thức kết thúc 43 ngày chính phủ Mỹ đóng cửa, đưa hàng trăm nghìn công chức trở lại làm việc.

Tối 12-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua dự luật ngân sách, chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử xứ cờ hoa, theo hãng tin Reuters.

Động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hạ viện Mỹ thông qua gói chi tiêu nhằm khôi phục các chương trình hỗ trợ lương thực, trả lương cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang và tái vận hành hệ thống kiểm soát không lưu bị đình trệ.

Hạ viện đã thông qua dự luật với 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống, trong đó có 6 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ và 2 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu phản đối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua luật ngân sách, chấm dứt 43 ngày chính phủ Mỹ đóng cửa. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Việc ông Trump đặt bút ký dự luật - vốn đã được Thượng viện thông qua trước đó - sẽ cho phép hàng trăm nghìn công chức bị buộc nghỉ việc trong 43 ngày qua trở lại làm việc từ ngày 13-11, dù chưa rõ toàn bộ hoạt động của chính phủ sẽ được khôi phục nhanh đến mức nào.

“Chúng ta không bao giờ được phép để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Không thể điều hành đất nước theo cách này” - ông Trump phát biểu trong lễ ký ban hành luật diễn ra muộn tại Phòng Bầu dục, nơi ông chỉ trích đảng Dân chủ vì khiến chính phủ tê liệt.

Tuy nhiên, ngay trước khi đặt bút ký thông qua dự luật, Tổng thống Trump bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các lãnh đạo đảng Dân chủ về vấn đề y tế.

“Tôi luôn sẵn lòng hợp tác với bất kỳ ai, kể cả phe đối lập. Chúng ta sẽ cùng làm việc về vấn đề y tế, và tôi tin chúng ta có thể làm tốt hơn nhiều" - ông Trump nói.

Thỏa thuận mới chỉ mang tính tạm thời, gia hạn ngân sách đến ngày 30-1-2026, trong khi nợ công liên bang dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 1.800 tỉ USD mỗi năm, nâng tổng nợ quốc gia lên khoảng 38.000 tỉ USD.

Việc chính phủ mở cửa trở lại mang lại hy vọng cho các dịch vụ trọng yếu, đặc biệt là hàng không, có thời gian phục hồi trước kỳ cao điểm lễ Tạ ơn chỉ còn hai tuần nữa. Việc khôi phục chương trình hỗ trợ lương thực cho hàng triệu hộ gia đình cũng giúp giảm áp lực chi tiêu trong mùa mua sắm Giáng sinh đang đến gần.

Cùng với đó, dòng dữ liệu kinh tế từ các cơ quan thống kê chủ chốt sẽ được nối lại, giúp giới đầu tư, nhà hoạch định chính sách và người dân nắm bắt rõ hơn tình hình việc làm, lạm phát, chi tiêu tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.

Theo ước tính của nhiều nhà kinh tế, đợt đóng cửa kéo dài hơn 6 tuần đã khiến GDP Mỹ giảm hơn 0,1 điểm phần trăm mỗi tuần, dù phần lớn thiệt hại này được cho là sẽ được bù đắp trong các tháng tới.