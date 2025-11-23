Hà Lan phát hiện loạt UAV bí ẩn gần căn cứ chứa vũ khí hạt nhân Mỹ 23/11/2025 07:18

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans ngày 22-11 thông báo lực lượng nước này đã tìm cách bắn hạ loạt máy bay không người lái (UAV) bí ẩn xuất hiện gần Căn cứ Không quân Volkel, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

“UAV được phát hiện bay phía trên Căn cứ Không quân Volkel. Vũ khí mặt đất đã được triển khai để bắn hạ. Những UAV này đã rời đi và hiện vẫn chưa được tìm thấy” - ông Brekelmans viết trên mạng xã hội X.

Ông Brekelmans cho biết vụ việc đang được điều tra. Ông Brekelmans lưu ý rằng UAV bị cấm hoạt động tại các cơ sở quân sự.

Hà Lan phát hiện loạt UAV bí ẩn gần căn cứ chứa vũ khí hạt nhân Mỹ. Ảnh minh họa: BỘ QUỐC PHÒNG HÀ LAN

“UAV không được phép xuất hiện tại các địa điểm quân sự. Chúng tôi sẽ hành động khi cần thiết" - ông Brekelmans nhấn mạnh.

Căn cứ Volkel lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ và là nơi đóng quân các tiêm kích F-35 của Hà Lan. Gần đây, một số căn cứ châu Âu có vũ khí hạt nhân Mỹ cũng gặp tình trạng xuất hiện UAV khả nghi.

Tại Bỉ, UAV đã bị phát hiện quanh Căn cứ Kleine Brogel trong 3 đêm liên tiếp, từ 31-10 đến 2-11.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nói các vụ xuất hiện UAV dường như nằm trong một chiến dịch do thám. Ông không nêu đích danh bên đứng sau, nhưng liên hệ các vụ việc với những lần máy bay Nga xâm phạm không phận châu Âu gần đây.

Làn sóng UAV bí ẩn mùa thu 2025 đã ảnh hưởng đến nhiều nước châu Âu, gồm Ba Lan, Đan Mạch, Lithuania, Phần Lan, Estonia, Romania, Đức, Bỉ và Hà Lan.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof nói với The Kyiv Independent hồi 6-10 rằng châu Âu tin Nga đứng sau các vụ việc này, nhưng “chưa thể chứng minh”.