Mỹ - Trung đối thoại an ninh hàng hải ở Hawaii 23/11/2025 07:03

(PLO)- Mỹ và Trung Quốc tổ chức vòng đối thoại an ninh hàng hải thứ hai trong năm tại Hawaii, trao đổi thẳng thắn về an ninh trên biển - trên không và các vụ chạm trán quân sự giữa lực lượng hai nước.

Ngày 22-11, Hải quân Trung Quốc cho biết quân đội Mỹ và Trung Quốc trong tuần này đã tiến hành cuộc đối thoại an ninh hàng hải “thẳng thắn và mang tính xây dựng”, trong bối cảnh 2 nước dần khôi phục kênh liên lạc quân sự sau nhiều tháng căng thẳng thương mại.

Theo thông báo đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Hải quân Trung Quốc, cuộc họp cấp làm việc diễn ra từ ngày 18 đến 20-11 tại bang Hawaii (Mỹ), theo tờ South China Morning Post.

Hai bên từng tổ chức đối thoại vào tháng 4 - cuộc họp cấp làm việc đầu tiên về vấn đề quân sự kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bước sang nhiệm kỳ 2. Đây là cơ chế tham vấn hàng hải quân sự (MMCA) được tổ chức 2 lần mỗi năm.

Các tiêm kích Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay USS Nimitz trên Biển Đông hôm 5-6. Ảnh minh họa: Handout /SCMP

“Hai bên đã trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng, chủ yếu xoay quanh tình hình an ninh hàng hải và hàng không hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ” - hải quân Trung Quốc cho hay.

Hai bên cũng thảo luận “một số trường hợp điển hình về chạm trán giữa hải quân và không quân hai nước, nhằm giúp lực lượng tuyến đầu của Bắc Kinh và Washington tương tác chuyên nghiệp và an toàn hơn”.

Theo hãng tin Reuters, Lầu Năm Góc cho biết họ đang thúc đẩy cải thiện liên lạc với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh hiện đại hóa quân đội và tăng cường hiện diện ở Biển Đông.

Cơ quan này cũng kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn về kho vũ khí hạt nhân và mở rộng đối thoại cấp chiến trường giữa các chỉ huy quân sự.

Nhóm công tác sẽ họp tiếp vào năm 2026.