Thượng đỉnh G20 bế mạc tại Nam Phi, vẫn tranh cãi chuyện trao búa chủ tịch cho Mỹ 24/11/2025 08:32

(PLO)- Tổng thống Nam Phi - ông Cyril Ramaphosa đã gõ búa khép lại hai ngày làm việc của hội nghị thượng đỉnh G20.

Ngày 23-11, Tổng thống Nam Phi - ông Cyril Ramaphosa đã gõ búa khép lại 2 ngày làm việc của hội nghị thượng đỉnh G20 tại TP Johannesburg (Nam Phi), đồng thời bác đề nghị của Mỹ về việc ông sẽ bàn giao chức chủ tịch G20 cho một quan chức đại sứ quán, theo tờ The Guardian.

Nam Phi giới thiệu thượng đỉnh như một chiến thắng của chủ nghĩa đa phương, nhưng hội nghị vẫn bị phủ bóng do sự vắng mặt của Mỹ. Washington nhiều lần cáo buộc nước chủ nhà phân biệt đối xử với cộng đồng thiểu số da trắng.

“Chúng ta đã gặp nhau trong bối cảnh đầy thách thức và cho thấy khả năng cùng nhau vượt qua, ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn” - ông Ramaphosa phát biểu bế mạc.

Tổng thống Nam Phi - ông Cyril Ramaphosa gõ búa khép lại hội nghị thượng đỉnh G20 tại TP Johannesburg (Nam Phi) ngày 23-11. Ảnh: EPA

Kết thúc bài phát biểu, ông nói: “Hội nghị G20 này chính thức khép lại và chiếc búa giờ sẽ chuyển sang cho chủ tịch G20 kế tiếp, là Mỹ, nơi chúng ta sẽ gặp lại nhau vào năm tới”.

G20 đã đưa ra tuyên bố chung hôm 22-11, dù không có sự tham gia của Mỹ, nhấn mạnh sự cần thiết phải ứng phó biến đổi khí hậu và bình đẳng.

Bình luận về thượng đỉnh G20 vừa qua, người phát ngôn Nhà Trắng - bà Anna Kelly cáo buộc ông Ramaphosa “không tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao ghế chủ tịch G20 diễn ra suôn sẻ”.

“Việc này, cùng với nỗ lực của Nam Phi trong việc thúc đẩy ban hành tuyên bố của các nhà lãnh đạo G20 bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và liên tục từ phía Mỹ, cho thấy họ đã lợi dụng ghế chủ tịch G20 để làm suy yếu các nguyên tắc sáng lập của G20” - bà Kelly nói.

Nam Phi đã đề nghị thu xếp để một nhà ngoại giao “cấp thấp” tương đương bàn giao chính thức chức chủ tịch G20 cho Mỹ tại Bộ Ngoại giao Nam Phi. Các quan chức Nam Phi cho rằng nếu để ông Ramaphosa trao chức chủ tịch cho cho quyền đại sứ Mỹ sẽ vi phạm nghi thức ngoại giao.

“Về phía chúng tôi, quả bóng đã được chuyển đi. Chúng tôi xong rồi. Tùy họ. Nếu họ muốn đến, chúng tôi sẵn sàng tiếp” - Ngoại trưởng Nam Phi Ronald Lamola nói về việc trao búa chủ tịch cho quan chức ngoại giao Mỹ.

Theo The Guardian, thượng đỉnh G20 năm 2026 dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng golf Trump National Doral Miami, thuộc sở hữu của Trump Organization.