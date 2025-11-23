G20 ra tuyên bố chung dù không có Mỹ 23/11/2025 07:05

(PLO)- Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh việc tiếp cận các khoáng sản quan trọng, đề cập các cuộc xung đột đang diễn ra.

Ngày 22-11, hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh việc tiếp cận các khoáng sản quan trọng, nỗ lực giảm bất bình đẳng và các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu, theo hãng tin AFP.

Nam Phi, quốc gia châu Phi đầu tiên đăng cai hội nghị thượng đỉnh G20, đã chọn chủ đề “Đoàn kết, Bình đẳng, Bền vững” cho nhiệm kỳ chủ tịch của mình. G20 năm nay không có sự tham dự của Mỹ sau khi Washington cáo buộc Nam Phi đối xử bất công với người da trắng.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo cam kết nỗ lực bảo vệ chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng toàn cầu khỏi “sự gián đoạn”, bao gồm từ căng thẳng địa chính trị, các biện pháp thương mại đơn phương vi phạm quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đại dịch hoặc thiên tai.

Các nhà lãnh đạo chụp ảnh tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi ngày 22-11. Ảnh: Thomas Mukoya / POOL / AFP

Tuyên bố cũng ủng hộ “tăng cường thăm dò khoáng sản quan trọng, đặc biệt ở các nước đang phát triển”, đồng thời nêu lo ngại về sự thống trị của một số quốc gia trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Văn kiện kêu gọi “một hòa bình công bằng, toàn diện và bền vững” ở các khu vực xung đột lớn trên thế giới, bao gồm Ukraine, Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và “Lãnh thổ Palestine”, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Văn kiện cũng kêu gọi các quốc gia kiềm chế các hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào.

Các nhà lãnh đạo G20 kêu gọi cải cách hệ thống tài chính quốc tế để hỗ trợ các nước thu nhập thấp đang gánh nặng nợ, cản trở phát triển và đầu tư công thiết yếu.

Diễn ra trùng với các cuộc đàm phán khí hậu COP30 tại Brazil, tuyên bố của G20 công nhận nhu cầu “tăng cường nhanh chóng và đáng kể” tài trợ cho hành động khí hậu.

Văn kiện nhấn mạnh những bất bình đẳng dai dẳng trong tiếp cận năng lượng, đặc biệt ở châu Phi, và kêu gọi đầu tư đa dạng hơn, giảm rủi ro hơn vào quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững.

Theo hãng tin Reuters, tuyên bố của G20 sử dụng những ngôn từ mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không ưa chuộng, như nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, tập trung vào mức nợ khổng lồ mà các nước nghèo phải gánh chịu.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói: “Chúng ta không nên để bất cứ điều gì làm giảm giá trị, vị thế và tầm ảnh hưởng của nhiệm kỳ chủ tịch G20 lần đầu tiên của châu Phi”.

Ông Ramaphosa nói rằng có “sự đồng thuận áp đảo” cho tuyên bố của hội nghị.

Tuy nhiên, vào phút chót, Argentina - với Tổng thống Javier Milei là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump - đã rút khỏi các cuộc đàm phán ngay trước khi các đại diện sắp thông qua bản dự thảo.

“Bất chấp việc Argentina không thể công nhận tuyên bố này. Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết với tinh thần hợp tác đã định hình G20 từ khi thành lập” - Ngoại trưởng Argentina, ông Pablo Quirn, nói tại hội nghị.

Tổng thống Ramaphosa đã ghi nhận điều này nhưng vẫn tiến hành thông qua tuyên bố.

Trước đó, một quan chức Mỹ đã chỉ trích nỗ lực của Nam Phi.

“Một truyền thống lâu đời của G20 là chỉ đưa ra những văn kiện được đồng thuận, và thật đáng xấu hổ khi chính phủ Nam Phi giờ lại cố gắng phá vỡ chuẩn mực này” - một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump nói trước các cuộc đàm phán.

Nhà Trắng chưa bình luận về tuyên bố chung của G20.