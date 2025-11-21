Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nam Phi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 21/11/2025 14:59

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay O.R. Tambo, Johannesburg.

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Algeria, đầu giờ sáng 21-11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay O.R. Tambo, Johannesburg, bắt đầu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi.

Chuyến công tác diễn ra từ 21 đến 24-11 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025 Matamela Cyril Ramaphosa.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Nam Phi sau 21 năm. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay về phía Nam Phi có Đại diện Chính phủ, Đại diện Bộ Ngoại giao Nam Phi, Liên lạc viên tháp tùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Nam Phi. Ảnh: VGP

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2025 được tổ chức tại TP Johannesburg - thành phố lớn bậc nhất ở Nam Phi và thế giới.

Hội nghị diễn ra từ ngày 22 và 23-11, có chủ đề "Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững"; tập trung vào bốn trọng tâm là tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó với thiên tai; thúc đẩy quản lý nợ bền vững đối với các quốc gia thu nhập thấp; huy động tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng; tận dụng khoáng sản thiết yếu phục vụ tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên G20, các nước khách mời như Ai Cập, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hà Lan, Ireland, Malaysia, Na Uy, New Zealand, Nigeria, Phần Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Việt Nam, UAE và đại diện lãnh đạo của 23 tổ chức quốc tế và khu vực.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược đối với Việt Nam như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao..., qua đó huy động tối đa nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các hoạt động song phương với Nam Phi để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nam Phi trên các lĩnh vực, hiện thực hoá các thoả thuận cấp cao, hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác Chiến lược. Đồng thời, tạo xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.