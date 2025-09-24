Liên Hợp Quốc giải thích chuyện thang cuốn, máy nhắc chữ sau khi ông Trump phàn nàn 24/09/2025 13:06

Ngày 23-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phàn nàn rằng thang cuốn và máy nhắc chữ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở TP New York (Mỹ) bị trục trặc, khi ông đến dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Khi Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bước lên một thang cuốn tại trụ sở Liên Hợp Quốc, chiếc thang cuốn này đột nhiên dừng lại khiến ông Trump và phu nhân phải đi bộ lên cầu thang.

Video chiếc thang cuốn dừng lại đột ngột khi ông Trump và phu nhân bước lên. Nguồn: BLOOMBERG/X

Sau đó, khi bắt đầu bài phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump nói rằng máy nhắc chữ của ông không hoạt động và bất kỳ ai điều khiển máy nhắc chữ này sẽ phải gặp rắc rối lớn.

"Tất cả những gì tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc là một chiếc thang cuốn đột ngột dừng lại giữa chừng. Nếu đệ nhất phu nhân không khỏe mạnh, bà ấy đã ngã rồi…Đây là hai thứ tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc: một chiếc thang cuốn hỏng và một máy nhắc chữ hỏng” - ông Trump nói trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cảnh báo trên mạng xã hội X rằng “nếu ai đó tại Liên Hợp Quốc cố tình dừng thang cuốn khi Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đang bước lên, họ cần phải bị sa thải và điều tra ngay lập tức”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trên chiếc thang cuốn bị hỏng tại Liên Hợp Quốc hôm 23-9. Ảnh: ALEXI J. ROSENFELD

Bà Leavitt đã chia sẻ ảnh chụp màn hình từ một bài báo của tờ Times of London đưa tin rằng có thông tin các nhân viên Liên Hợp Quốc đùa rằng họ dường như cố tình tắt thang cuốn trong chuyến thăm của ông Trump để đổ lỗi cho việc thiếu hụt ngân sách. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy nhân viên Liên Hợp Quốc nói đùa như vậy.

Sau đó, Liên Hợp Quốc đã tiến hành điều tra và đưa ra kết luận vụ thang cuốn dừng đột ngột khi ông Trump bước lên.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres - ông Stéphane Dujarric nói rằng một kỹ thuật viên của cơ quan này đã phát hiện ra rằng chính người quay phim của Nhà Trắng là người vô tình gây ra sự cố này khi người này đi trước ông Trump và phu nhân để ghi hình, theo đài NBC News.

"Một cuộc điều tra sau đó, bao gồm việc đọc dữ liệu từ bộ xử lý trung tâm của thang cuốn, cho thấy thang cuốn đã dừng lại sau khi cơ chế an toàn tích hợp trên bậc thang cuốn được kích hoạt ở một đầu thang cuốn. Cơ chế an toàn này được thiết kế để ngăn việc người hoặc vật vô tình bị kẹt hoặc bị kéo vào hệ thống bánh răng. Người quay phim có thể đã vô tình kích hoạt chức năng an toàn này" - ông Stéphane Dujarric cho hay.

Về việc máy nhắc chữ gặp trục trặc khi ông Trump phát biểu, truyền thông Mỹ, bao gồm đài CBS News, NBC News dẫn lời các quan chức Liên Hợp Quốc rằng Nhà Trắng chịu trách nhiệm vận hành máy nhắc chữ cho ông Trump khi ông phát biểu.