ẢNH: Xuất hiện 'hố tử thần' khổng lồ trước cửa bệnh viện ở Bangkok 24/09/2025 10:36

(PLO)- Hố sụt lún xuất hiện trước cửa bệnh viện Vajira (ở thủ đô Bangkok, Thái Lan) sâu 50 m và có thể còn mở rộng hơn nữa.

Sáng 24-9, một hố sụt lún lớn bất ngờ xuất hiện trước bệnh viện Vajira (Bangkok, Thái Lan) khiến chính quyền phải sơ tán các bệnh nhân tại bệnh viện và người dân sống gần đó, theo tờ The Nation.

Hố sụt lún này xuất hiện vào khoảng 7 giờ 13 phút sáng, ngay mặt tiền của bệnh viện Vajira và đồn cảnh sát khu phố Samsen ở kế bên.

Hố sụt lún trước cửa bệnh viện Vajira có kích thước khoảng 30x30 m, sâu 50 m, làm vỡ hệ thống cấp thoát nước ngầm và có xu hướng lan rộng về phía các toà nhà gần đó.

Hố sụt trước cửa bệnh viện Vajira (Bangkok, Thái Lan) hôm 24-9. Ảnh: THE NATION

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng ban bố lệnh sơ tán các bệnh nhân tại bệnh viện Vajira và cư dân xung quanh, trong khi cơ quan điện lực đô thị được điều tới hiện trường để bắt đầu công tác cứu hộ.

Các tuyến đường nối vào con phố trước bệnh viện Vajira cũng đã bị chặn, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông kéo dài nhiều km. Lực lượng chức năng đang nỗ lực điều phối dòng xe cộ để khôi phục lưu thông càng sớm càng tốt.

Ít nhất 2 cột điện và 1 xe cứu hộ của đồn cảnh sát Samsen đã bị rơi xuống hố sụt. Chưa ghi nhận thương vong liên quan tới hố sụt này.

Công tác cứu hộ tại hố sụt trước cửa bệnh viện Vajira vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Lãnh đạo chính quyền Bangkok – ông Chadchart Sittipunt đã tới thị sát hiện trường.

Cột điện rơi xuống hố sụt trước cửa bệnh viện Vajira (Bangkok, Thái Lan) hôm 24-9. Ảnh: THE NATION