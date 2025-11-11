Chiến sự Nga-Ukraine 11-11: Nóng rực Pokrovsk với 1/5 lực lượng Nga dồn về; Moscow tập kích lớn vào cơ sở quân sự Kiev 11/11/2025 08:25

(PLO)- Tâm điểm chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ở Pokrovsk với việc Ukraine công bố thương vong và mổ xẻ mục tiêu của Nga tại khu vực này; Nhiều thông tin đáng chú ý trong bản cập nhật chiến sự của Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên khắp mặt trận, nhất là chiến trường TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Ukraine nêu thiệt hại của Nga ở Pokrovsk

Cập nhật chiến sự ngày 10-11, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 125 cuộc giao tranh. Giao tranh vẫn tiếp diễn trên 6 mặt trận, trong đó Nga gây áp lực lớn nhất ở TP Pokrovsk với ⅓ cuộc chiến xảy ra ở đây, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không Ukraine (AАF) cho biết trong tuần qua, quân Ukraine đã tiêu diệt 236 lính Nga, làm bị thương 136 người, phá hủy 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 23 ô tô và xe máy.

Quang cảnh hoang tàn ở Pokrovsk hồi năm ngoái. Ảnh: VLADA LIBEROVA

Lực lượng Ukraine đang ngăn chặn quân Nga chiếm được vị trí trong các tòa nhà cao tầng ở Pokrovsk, nơi Nga đang tìm cách tận dụng làm cao điểm để tấn công. Trong khi đó, quân Nga đang cố gắng tập hợp lại và tập trung tấn công vào các quận khác của thành phố và vùng ngoại ô phía tây, với mục tiêu tiến về làng Hryshyne, nằm ở phía tây bắc Pokrovsk.

Tướng Ukraine nói về mục tiêu, số quân của Nga ở Pokrovsk

Ngày 10-11, Tổng Tư lệnh lực lượng Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết Moscow đã điều động khoảng 150.000 quân - trong tổng số khoảng 700.000 quân trên lãnh thổ Ukraine, cùng với các nhóm quân cơ giới mạnh và 4 lữ đoàn thủy quân lục chiến tham gia tấn công theo hướng Pokrovsk.

Theo ông Syrskyi, tình hình ở mặt trận này thực sự căng thẳng, khi Nga đang tiến hành một chiến dịch tấn công chiến lược. Quân Nga đã tập hợp hầu hết lực lượng, tạo thế áp đảo trong nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine để giành lấy khu vực này.

Vị Tổng tư lệnh cho rằng mục tiêu của Nga là bao vây Pokrovsk và các thị trấn lân cận từ phía bắc, phía nam và phía đông, chặn đường tiếp tế và tiêu diệt bất kỳ thường dân nào còn sót lại nhằm chiếm toàn bộ khu vực Donetsk.

Hậu quả của cuộc giao tranh ở TP Sloviansk (tỉnh Donetsk) hồi tháng 10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Mặc dù truyền thông Nga đăng tin Pokrovsk đã thất thủ và người Ukraine đang bị mắc kẹt, ông Syrskyi bác bỏ thông tin này và cho rằng sau cuộc phản công của Ukraine vào tháng 9, quân Nga đã phải gánh khoảng 13.000 thương vong và Ukraine đã giành được 427 km2 lãnh thổ.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẳng định rằng tính đến thời điểm hiện tại lực lượng Nga không đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào trên chiến trường, trong khi quân Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững phòng tuyến của mình dọc theo khu vực Pokrovsk, TP Dobropillia (tỉnh Donetsk) và trên toàn bộ tiền tuyến.

Nga tập kích lớn vào Ukraine, gây nhiều thiệt hại

Cập nhật chiến sự ngày 10-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành được khu định cư Gnatovka (tỉnh Donetsk) và hai khu định cư Novoye và Sladkoye (tỉnh Zaporizhzhia), theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng đã mở các cuộc tấn công phối hợp vào ban đêm bằng vũ khí chính xác, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal, vào các địa điểm quân sự của Ukraine như sân bay quân sự, một trung tâm trinh sát kỹ thuật vô tuyến, kho chứa tên lửa và vũ khí Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Ukraine đã hứng chịu 1.225 thương vong trong các trận giao tranh với lực lượng Nga ở mọi khu vực tiền tuyến trong ngày 10-11. Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga hoạt động chủ yếu ở tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk khiến nhiều lính Ukraine thương vong nhất với 510 người.

Riêng tại Pokrovsk, các đội tấn công Nga đang tiến hành tấn công tích cực tại quận Dinas và các khu vực phía tây bắc và phía đông của quận trung tâm này, đồng thời đang càn quét khu công nghiệp phía tây. Trong ngày 10-11, quân Nga đã chiếm được 244 tòa nhà, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 124 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và 6 tên lửa của hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS do Mỹ sản xuất.

Trong khi đó, Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 4 tàu không người lái của Ukraine ở phía đông bắc Biển Đen.