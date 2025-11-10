Trung Quốc tuyên án tù 15 năm với người tiết lộ thông tin mật để xin visa cho con 10/11/2025 10:13

(PLO)- Một người đàn ông Trung Quốc lãnh 15 năm án tù vì tiết lộ thông tin mật và tuyệt mật cho cơ quan nước ngoài để xin thị thực (visa) du học cho con.

Ngày 9-11, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) cho biết một người đàn ông làm cho một đơn vị mật hiện đã nghỉ hưu bị kết án 15 năm tù vì tự nguyện liên hệ với một cơ quan nước ngoài để bán thông tin mật và tuyệt mật nhằm tạo điều kiện cho con mình du học, theo tờ Global Times.

Theo MSS, ông Cheng - đã từng làm cho một đơn vị mật, đã liên hệ với cơ quan nước ngoài để xin thị thực (visa) du học cho con mình và để quá trình này thuận lợi, người này thường xuyên cung cấp thông tin mật cho cơ quan nước ngoài.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Cheng đã bị kết án 15 năm tù và bị tước quyền chính trị trong 5 năm vì tội hoạt động gián điệp, theo MSS.

MSS cũng lưu ý rằng một số nhân viên đã nghỉ hưu của các đơn vị mật coi việc giữ tài liệu mật là "không có gì to tát" hoặc "một kỷ vật nghề nghiệp", mà không nhận ra rằng họ đã làm việc phạm pháp.

Trước đây, trong một cuộc điều tra, một nhân viên đã nghỉ hưu của một đơn vị mật bị phát hiện đã giữ tài liệu mật ở nhà riêng. Những tài liệu này đã trở thành bằng chứng của hành vi vi phạm pháp luật.

Một vụ án khác do MSS dẫn ra là một nhân viên đã nghỉ hưu và được tuyển dụng lại từ một đơn vị mật đã vi phạm quy định khi mang về nhà một ổ cứng di động chứa tài liệu mật và kết nối nó với máy tính cá nhân.

Hậu quả là nhiều tài liệu mật đã bị các cơ quan tình báo và gián điệp nước ngoài đánh cắp. Sau các vụ việc này, tất cả những cá nhân liên quan đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

MSS khuyến cáo các cán bộ đã nghỉ hưu rằng nghĩa vụ bảo vệ bí mật nhà nước là việc trọn đời. Trước khi nghỉ hưu, họ phải trả lại hoặc tiêu hủy tất cả tài liệu và thiết bị chứa thông tin mật đang sở hữu và việc giữ lại tài liệu mật là phạm pháp.