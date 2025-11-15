Trung Quốc cảnh báo 'lằn ranh đỏ' vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan 15/11/2025 07:04

Ngày 14-11, Trung Quốc đã lên tiếng về việc Bộ Quốc phòng Mỹ phê duyệt việc bán các linh kiện và phụ tùng máy bay chiến đấu trị giá 330 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc), vốn được cho là giao dịch vũ khí đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, giao dịch dự kiến này sẽ nâng cao năng lực của bên nhận trong việc đối phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của đội máy bay F-16, C-130 và các loại máy bay khác.

Văn phòng của lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đã cảm ơn chính phủ Mỹ vì tiếp tục chính sách bán vũ khí định kỳ cho Đài Loan và hỗ trợ Đài Loan nâng cao khả năng tự vệ cũng như sức chống chịu.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thương vụ này dự kiến “có hiệu lực” trong vòng 1 tháng, đồng thời khẳng định việc cung cấp các bộ phận máy bay sẽ giúp duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân, củng cố phòng không, tăng cường khả năng phòng thủ và nâng cao năng lực phản ứng của hòn đảo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: MFA CHINA/X

Ngày 14-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cực lực phản đối động thái Mỹ duyệt bán các bộ phận tiêm kích cho Đài Loan trị giá 330 triệu USD.

Ông Lâm khẳng định việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Lan “đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung-Mỹ, xâm phạm quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế và gửi đi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng đến các thế lực ly khai đòi ‘độc lập cho Đài Loan’”.

Theo người phát ngôn, vấn đề Đài Loan là điều cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là “lằn ranh đỏ đầu tiên” mà Mỹ không được vượt qua trong quan hệ song phương.

“Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung-Mỹ, hành động theo cam kết của các nhà lãnh đạo về các vấn đề liên quan Đài Loan, ngừng tiếp tay và hỗ trợ các thế lực ly khai tìm kiếm ‘độc lập cho Đài Loan’ thông qua việc tăng cường quân sự, đồng thời nên thực hiện các hành động cụ thể vì lợi ích của quan hệ Trung-Mỹ và hòa bình, ổn định giữa hai bờ eo biển” - ông Lâm nhấn mạnh.

Theo ông Lâm, Trung Quốc sẽ làm “những gì cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”.