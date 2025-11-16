Mỹ và Nga đều trình dự thảo nghị quyết về Gaza, Hội đồng Bảo an sẽ gật đầu cái nào? 16/11/2025 09:30

(PLO)- Cả Mỹ và Nga đều trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự thảo nghị quyết về hoà bình cho Gaza với một số điểm khác biệt, chưa rõ kết quả bỏ phiếu (khả năng trong tuần tới) sẽ thế nào khi cả hai nước đều có quyền phủ quyết.

Mỹ đã thành công vận động Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết liên quan các ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump hướng tới hoà bình cho Gaza. Tuy nhiên, Nga đã đề trình một dự thảo “cạnh tranh” với phiên bản của Mỹ về vấn đề này, theo hãng tin AFP.

Mỹ muốn lập ‘Hội đồng Hoà bình’ Gaza do ông Trump làm chủ tịch

Dẫn một số nguồn tin ngoại giao, AFP hôm 15-11 cho biết Hội đồng Bảo an LHQ ngày 17-11 sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết ủng hộ kế hoạch hoà bình Gaza trên cơ sở Thoả thuận Hoà bình Trump được ký kết hôm 13-10 tại Ai Cập và các đề xuất chi tiết của Tổng thống Trump.

Sau nửa tháng tổ chức soạn thảo, Mỹ hôm 3-11 đã bắt đầu đề xuất một số phiên bản dự thảo nghị quyết thúc đẩy việc thành lập “Hội đồng Hoà bình” với tư cách là cơ quan quản lý Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp từ nay tới cuối năm 2027. AFP lưu ý rằng về mặt lý thuyết, Tổng thống Trump sẽ làm chủ tịch của hội đồng này.

Một trại tị nạn ở TP Gaza hôm 14-11. Ảnh: AFP

Dự thảo cũng cho phép thành lập “Lực lượng Ổn định quốc tế (ISF) lâm thời”. ISF sẽ phối hợp với Israel và Ai Cập, cùng lực lượng cảnh sát Palestine mà Mỹ và các đồng minh hứa sẽ huấn luyện và tổ chức, để bảo vệ các khu vực biên giới và phi quân sự hóa Dải Gaza.

AFP lưu ý rằng dự thảo ban đầu không nhắc tới khả năng thành lập nhà nước Palestine trong tương lai, nhưng nội dung này đã thêm vào trong phiên bản mới nhất hôm 13-11.

Ngày 14-11, Mỹ cùng một số nước lớn trong thế giới Ả Rập-Hồi giáo là Qatar, Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Indonesia, Pakistan và Jordan đã ra tuyên bố chung “bày tỏ sự ủng hộ thống nhất đối với [dự thảo] nghị quyết đang được xem xét của Hội đồng Bảo an”.

Tuyên bố chung nhấn mạnh rằng đây là dự thảo nghị quyết “do Mỹ đề xuất sau khi tham vấn và hợp tác với các thành viên Hội đồng Bảo an và các đối tác trong khu vực”.

Mỹ và các đối tác nhấn mạnh rằng “đây là một nỗ lực chân thành, và kế hoạch này mở ra một con đường khả thi hướng tới hòa bình và ổn định, không chỉ giữa người Israel và người Palestine, mà còn cho toàn bộ khu vực” và bày tỏ hy vọng dự thảo nghị quyết sẽ “được thông qua nhanh chóng”.

Trước đó, Phái đoàn thường trực Mỹ tại LHQ hôm 13-11 cũng “kêu gọi Hội đồng Bảo an nắm bắt thời khắc lịch sử này để mở đường cho hòa bình lâu dài ở Trung Đông bằng cách ủng hộ [dự thảo] nghị quyết này”.

Viết trên tờ The Washington Post hôm 14-11, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz cảnh báo rằng tình trạng ngừng bắn ở Gaza đang “mong manh”. Ông cũng cảnh báo bất kỳ sự phản đối nào với dự thảo nghị quyết do Washington và các đối tác xây dựng đều đồng nghĩa với việc ủng hộ lực lượng Hồi giáo Hamas “tiếp tục thống trị” Gaza, “quay trở lại chiến đấu với Israel, đẩy khu vực và người dân vào cuộc xung đột dai dẳng”.

Nga ghi nhận nỗ lực của Mỹ nhưng kiên quyết yêu cầu giải pháp "hai nhà nước"

Hôm 13-11, Phái đoàn thường trực Nga tại LHQ cũng đệ trình lên Hội đồng Bảo an LHQ một dự thảo nghị quyết của riêng mình về vấn đề hoà bình cho Gaza, theo hãng tin Reuters.

Một góc TP Gaza sau trận mưa hôm 14-11. Ảnh: AFP

Ngày 14-11, phái đoàn Nga đưa ra bình luận chi tiết về động thái này, lưu ý rằng dự thảo nghị quyết của Moscow “được lấy cảm hứng” và “không mâu thuẫn” với dự thảo của Mỹ về hoà bình cho Gaza, theo hãng thông tấn TASS.

Nga tuyên bố “ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của các bên trung gian – Mỹ, Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ” và “hoan nghênh các điều khoản liên quan trong Kế hoạch Toàn diện của Tổng thống Trump”.

Tuy nhiên, phía Nga nhấn mạnh yêu cầu nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ “phải phản ánh khuôn khổ pháp lý quốc tế được chấp nhận chung và tái khẳng định các quyết định và nguyên tắc cơ bản, chủ yếu là giải pháp ‘hai nhà nước’ cho tiến trình hòa bình Palestine-Israel”.

“Đáng tiếc là những điều khoản này đã không được xem xét trong dự thảo của Mỹ. Do đó, Nga buộc phải chuẩn bị một phiên bản thay thế cho dự thảo nghị quyết mà Mỹ đề xuất lên Hội đồng Bảo an LHQ về việc đạt được nền hòa bình bền vững ở Dải Gaza” – phái đoàn Nga tuyên bố.

Theo AFP và Reuters, dự thảo của Nga hoan nghênh “sáng kiến dẫn tới thoả thuận ngừng bắn” ở Gaza nhưng không nhắc đích danh tên ông Trump, cũng không đề cập “Hội đồng Hoà bình” mà Mỹ đề xuất mà yêu cầu Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đưa ra quyết định liên quan ISF.

Phái đoàn Nga “hy vọng Hội đồng Bảo an sẽ đạt được thoả thuận về vấn đề này”.

Ngày 15-11, chưa có cập nhật về tình trạng của dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất.