Bộ Ngoại giao Việt Nam chia sẻ quan điểm về việc Campuchia – Thái lan ký kết văn kiện hòa bình 26/10/2025 19:32

(PLO)- Việt Nam tin rằng văn kiện hòa bình sẽ tạo cơ sở để củng cố lòng tin và hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài giữa Campuchia và Thái Lan.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Ngày 26-10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Campuchia và Thái Lan ký kết văn kiện hòa bình nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan được tổ chức tại Malaysia, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Là nước láng giềng của Campuchia và Thái Lan và là thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm và hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình ngày 26-10-2025"- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Bà Phạm Thu Hằng nói đây là bước tiến quan trọng, tích cực, thể hiện cam kết của hai nước đối với hòa bình, hợp tác và phát triển, phù hợp với Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

"Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các nước, trong đó có Malaysia, Chủ tịch ASEAN 2025 và Thủ tướng Anwar Ibrahim, Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump, và các bên liên quan trong quá trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề"- bà nói thêm.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định Việt Nam tin rằng văn kiện hòa bình sẽ tạo cơ sở để củng cố lòng tin và hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài.

Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia các nỗ lực chung của ASEAN hỗ trợ Campuchia và Thái Lan triển khai đầy đủ, hiệu quả văn kiện này.