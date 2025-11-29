Indonesia mở 'cánh cửa dẫn đến thiên đường' ngay tại TP.HCM 29/11/2025 14:26

(PLO)- Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM khai mạc sự kiện quảng bá du lịch “Indonesia: Cánh cửa dẫn đến thiên đường”, hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam - Indonesia.

Sáng 29-11, Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM đã tổ chức sự kiện quảng bá du lịch với chủ đề “Indonesia: Cánh cửa dẫn đến thiên đường”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia (1955-2025), đồng thời nhằm thúc đẩy tăng trưởng du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chuỗi hoạt động bao gồm Hội nghị Kết nối Du lịch Việt Nam - Indonesia diễn ra sáng 29-11 và Triển lãm du lịch được tổ chức vào ngày 30-11.

Cơ hội hợp tác chiến lược

Phát biểu tại hội nghị, bà Carolina Tinangon - Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP.HCM - nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện trong bối cảnh hai nước đang hướng tới cột mốc 70 năm quan hệ ngoại giao.

Bà Carolina Tinangon - Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Bà khẳng định hoạt động này phù hợp với tinh thần Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Toàn diện do Tổng thống Indonesia - ông Prabowo Subianto và Tổng Bí thư Tô Lâm ký kết.

"Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn đưa Indonesia đến gần hơn với quý vị, cũng như giới thiệu những cơ hội hợp tác rộng mở trong lĩnh vực du lịch. Chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, đặc biệt là tại TP.HCM, tăng cường kết nối với đối tác Indonesia để cùng xây dựng những sản phẩm chất lượng nhất cho du khách" - bà Tinangon nói.

Lý giải về chủ đề sự kiện, Tổng Lãnh sự Tinangon cho biết: “Indonesia mang đến những trải nghiệm đa dạng và tuyệt vời cho mọi du khách: từ thiên nhiên, văn hóa, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo), giáo dục, giải chạy marathon đến các buổi hòa nhạc. Bất cứ điều gì quý vị tìm kiếm, Indonesia đều có thể đáp ứng một cách hoàn hảo”.

Đánh giá cao sự phát triển của du lịch Việt Nam, bà Tinangon dẫn chứng các số liệu ấn tượng trong năm 2024 với lượng khách quốc tế đạt gần 17,5 triệu lượt (tăng gần 39%) và tổng doanh thu ước đạt 32,96 tỉ USD. Bà cho rằng đây là những kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam.

"Tôi hy vọng sự kiện hôm nay sẽ góp phần đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng ngành du lịch - theo hướng bền vững và đôi bên cùng có lợi - sẽ tiếp tục được vun đắp trong tương lai" - bà Tinangon bày tỏ.

TP.HCM: Cửa ngõ kết nối du lịch song phương

Tại sự kiện, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - khẳng định năm 2025 là dấu mốc quan trọng khẳng định sự tin cậy và hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia. Ông nhấn mạnh Indonesia luôn là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch TP.HCM cũng như Việt Nam.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Theo ông Bình, trong 10 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đón 79.677 lượt khách Indonesia, chiếm gần 47% tổng lượng khách từ thị trường này đến Việt Nam (170.351 lượt). Con số này phản ánh tiềm năng to lớn trong việc mở rộng hợp tác du lịch song phương.

"Đặc biệt, với động lực phát triển mới sau quá trình sáp nhập giữa TP.HCM với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, chúng tôi có thêm nhiều lợi thế để tăng cường các sản phẩm chủ lực như du lịch biển đảo, ẩm thực, văn hóa và MICE. TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương và trung tâm kết nối với các thị trường lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Indonesia là một trong những ưu tiên hàng đầu" - ông Bình nhận định.

Lãnh đạo ngành du lịch TP.HCM cũng đánh giá cao sức hút của Indonesia với các điểm đến biểu tượng như Bali, đền Borobudur hay Vườn quốc gia Komodo. Để khai thác tối đa tiềm năng, ông Bình đề nghị tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, hàng không và doanh nghiệp lữ hành hai nước.

Nhân dịp này, ông Phạm Huy Bình gửi lời mời các đối tác Indonesia tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) lần thứ 20, dự kiến diễn ra vào tháng 9-2026.

"Đây là sự kiện du lịch quốc tế hàng đầu của Việt Nam và Tiểu vùng sông Mekong, là cơ hội kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu trong nước và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dịp để quý vị khám phá một TP.HCM sống động, hiện đại, nghĩa tình, nơi hội tụ những nét văn hóa độc đáo" - ông Bình nhấn mạnh.

Ông Bình bày tỏ tin tưởng với bề dày 70 năm hữu nghị và sự tương đồng văn hóa trong ASEAN, hợp tác du lịch Việt Nam - Indonesia sẽ phát triển sâu rộng, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia.