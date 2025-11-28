Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM tiên phong trong hợp tác Việt Nam - New Zealand 28/11/2025 12:52

(PLO)- Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand, Chủ tịch UBND TP.HCM nói rằng chặng đường 5 thập niên là một “hành trình dài của niềm tin, sự sẻ chia và những giá trị bền vững mà hai dân tộc cùng theo đuổi”.

Sáng 28-11, UBND TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand tại Nhà hát Quân đội.

Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ New Zealand tại Việt Nam - bà Caroline Beresford, Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP.HCM - ông Scott James, các thành viên lãnh sự đoàn cùng các doanh nghiệp, công dân New Zealand đang sinh sống tại Việt Nam.

Về phía lãnh đạo TP.HCM, sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; đại diện Thành uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang TP.HCM,...

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand tại Nhà hát Quân đội ngày 28-11. Ảnh: THẢO VY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được nói rằng chặng đường 50 năm quan hệ Việt Nam - New Zealand một “hành trình dài của niềm tin, sự sẻ chia và những giá trị bền vững mà hai dân tộc cùng theo đuổi”.

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THẢO VY

“Hành trình 50 năm chứng minh rằng khoảng cách địa lý không bao giờ là rào cản đối với những quốc gia cùng chia sẻ lý tưởng về hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững. Từ những ngày đầu đầy thách thức đến giai đoạn hợp tác toàn diện hôm nay, hai nước đã luôn đồng hành bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau” - ông Được nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhắc lại sự kiện hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2 năm nay, gọi đây là “bước phát triển chiến lược, mở ra khung hợp tác sâu rộng, từ kinh tế và nông nghiệp thông minh, đến giáo dục; khoa học - công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân - những lĩnh vực phản ánh tinh thần hợp tác toàn diện giữa hai nước”.

Theo ông Được, TP.HCM tự hào luôn là địa phương tiên phong trong hợp tác Việt Nam - New Zealand.

“Thành phố là điểm đến tin cậy của các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp và chuyên gia New Zealand, đồng thời là nơi hình thành những sáng kiến hợp tác thiết thực, đặc biệt trong giáo dục, thương mại và phát triển xanh” - ông Được bổ sung.

Ông Được đề cập việc TP.HCM với tầm nhìn và không gian được mở rộng sau khi hợp nhất địa giới với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu như một cơ hội để thúc đẩy hợp tác với New Zealand cũng như các đối tác khác.

“Với nền tảng vững chắc đã được vun đắp, tôi tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - New Zealand sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, đem lại lợi ích thực chất và bền vững, đồng thời thở ra nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả giữa TP.HCM và các đối tác New Zealand” - theo ông Được.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP.HCM - ông Scott James nói rằng là TP.HCM trung tâm trong mối quan hệ hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam.

Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP.HCM - ông Scott James phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THẢO VY

“Là trung tâm thương mại và đổi mới của cả nước, TP.HCM thường là điểm tiếp xúc đầu tiên của các doanh nghiệp New Zealand khi bước vào thị trường Việt Nam. Môi trường kinh doanh năng động và sự cởi mở với hợp tác quốc tế của TP đã khiến nơi đây trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà nất khẩu, nhà đầu tư và du khách New Zealand” - ông James nói.

Ông James nói rằng kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ 476 triệu USD vào năm 2010 lên gần 1,3 tỉ USD hiện nay là minh chứng cho những thế mạnh hỗ trợ lẫn nhau và cam kết chung của hai nước.

“Hướng tới tương lai, New Zealand cam kết tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Việt Nam, đặt mục tiêu đầy tham vọng đạt 3 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương vào cuối năm 2026” - theo Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP.HCM.

Buổi lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand còn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam và New Zealand với các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc của hai dân tộc.