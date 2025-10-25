Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia 25/10/2025 18:19

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Australia dành cho chủ nhà Việt Nam trong quá trình tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội; cảm ơn Chính phủ Australia đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam 3 triệu AUD để khắc phục hậu quả bão số 10 và 11.

Sáng 25-10, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite nhân dịp Đồng Bộ trưởng tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Chủ tịch nước Lương Cường và Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite. Ảnh: VOV

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Australia dành cho chủ nhà Việt Nam trong quá trình tổ chức Lễ mở ký Công ước; cảm ơn Chính phủ Australia đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam 03 triệu AUD để khắc phục hậu quả bão số 10 và 11.

Chủ tịch nước khẳng định Australia là một trong những Đối tác Chiến lược Toàn diện quan trọng của Việt Nam ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và sự hỗ trợ của Australia thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ đặc biệt gắn bó giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite tại buổi làm việc. Ảnh: VOV

Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam và chúc mừng Việt Nam đã đăng cai, tổ chức thành công Công ước quan trọng của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng.

Chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được, Đồng Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đang trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, phát triển hạ tầng và giáo dục.

Nhân dịp này, Đồng Bộ trưởng một lần nữa gửi lời hỏi thăm đến người dân Việt Nam tại các vùng chịu thiệt hại của bão lũ vừa qua và chia sẻ, Chính phủ và nhân dân Australia luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite bày tỏ hài lòng chứng kiến quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đang phát triển rất tốt đẹp, hợp tác hai nước phát triển toàn diện và hiệu quả, có những kết quả rất đáng khích lệ trong việc thực hiện Chương trình Hành động triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024 - 2027 khi phần lớn các hoạt động được đề xuất đã hoàn thành hoặc đang được triển khai đúng tiến độ.

Trong tháng 9-2025, Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và hai bên đang tích cực phối hợp để triển khai kết quả chuyến thăm.

Hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có những biến động phức tạp, Việt Nam và Australia tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác và tin cậy lẫn nhau không chỉ mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước mà còn đóng góp hữu hiệu vào việc củng cố cố hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai nước đẩy mạnh hơn nữa kết nối kinh tế, sớm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 20 tỉ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong 2-3 năm tới; hoan nghênh đầu tư của Australia vào Việt Nam trong 06 tháng đầu năm 2025 đã vượt mốc 3 tỉ USD.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đề nghị hai nước triển khai hiệu quả hợp tác về biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng, hỗ trợ nhau thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 và chuyển đổi năng lượng sạch; tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: VOV

Chủ tịch nước nhấn mạnh giao lưu nhân dân là sợi dây kết nối chặt chẽ quan hệ hai nước hai nước, đề nghị hai nước mở rộng các hoạt động giao lưu hữu nghị, tăng cường các tuyến bay thẳng kết nối giữa các thành phố lớn và quảng bá các giá trị văn hóa để nhân dân Việt Nam và Australia gia tăng hiểu biết lẫn nhau.

Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite nhấn mạnh, Australia luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực và mong muốn tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Bày tỏ vui mừng Việt Nam hiện có số lượng sinh viên lớn thứ 4 tại Australia, Đồng Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ Australia luôn hoan nghênh và chào đón sinh viên, nghiên cứu sinh của Việt Nam sang học tập tại Australia đồng thời sẵn sàng mở rộng hợp tác đào tạo nâng cao năng lực, chia sẻ tri thức trong những lĩnh vực Australia có thế mạnh như môi trường, chuyển đổi năng lượng, khai khoáng...

Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: VOV

Chia sẻ với các ý kiến của Chủ tịch nước Lương Cường, Đồng Bộ trưởng nhất trí cho rằng cần thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân thông qua các chương trình trao đổi về ngôn ngữ, văn hóa, du lịch và thương mại.

Đồng Bộ trưởng khẳng định Australia mong muốn kết nối chặt chẽ với khu vực Đông Nam Á và tiếp tục triển khai mạnh mẽ Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 trong đó Việt Nam là một trong những đối tác trọng tâm.