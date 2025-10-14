Australia hỗ trợ Việt Nam 3 triệu đôla khắc phục hậu quả bão Bualoi và Matmo 14/10/2025 13:35

(PLO)- Theo Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, khoản hỗ trợ trị giá 3 triệu đôla Australia này bao gồm các nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp như: Bộ đồ bếp, bộ đồ vệ sinh, bộ dụng cụ che trú cũng như nhiều vật phẩm khác.

Theo thông cáo mới nhất từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chính phủ nước này cho biết sẽ hỗ trợ Việt Nam khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá khoảng 3 triệu đôla Australia.

“Những cơn bão liên tiếp này đã tàn phá trên diện rộng và gây ra lũ lụt ở miền Bắc và miền Trung của Việt Nam. Thật đáng buồn khi ít nhất 69 người được báo cáo đã thiệt mạng. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với người dân Việt Nam trong thời gian khó khăn này”- đại diện Chính phủ Australia nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong khẳng định nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai.

﻿Ảnh minh họa: VGP

Thông cáo về đợt hỗ trợ này cũng cho hay hỗ trợ của Australia sẽ bao gồm các nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp như: Bộ đồ bếp, bộ đồ vệ sinh, và bộ dụng cụ che trú.

"Chúng tôi cũng sẽ huy động các tổ chức phi chính phủ của Australia thông qua chương trình Đối tác Nhân đạo Australia để thực hiện các hoạt động cứu trợ. Khoản tài trợ này cũng sẽ cung cấp các hỗ trợ thông qua các cơ quan Liên Hiệp Quốc”- thông cáo nêu rõ.

Với tư cách là đối tác tin cậy, Australia sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai hỗ trợ này, nội dung thông cáo nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia - bà Penny Wong khẳng định quan điểm của phía Australia: “Chúng tôi biết quá trình phục hồi sau bão sẽ mất nhiều thời gian, và với tư cách là bạn và đối tác lâu năm, Australia sát cánh cùng Việt Nam trong những thời điểm khó khăn".

Đồng thời, bà cho biết thêm Australia sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai.

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế, Dr Anne Aly, cũng thể hiện sự cảm thông với những mất mát mà người dân Việt Nam phải hứng chịu sau các đợt bão vừa qua.

“Chúng tôi chia sẻ với những gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão có sức tàn phá nặng nề vừa qua. Australia và Việt Nam đang hợp tác để đảm bảo các gia đình và những người dễ bị tổn thương- bao gồm phụ nữ, trẻ em, và người khuyết tật- nhận được hỗ trợ”- Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Anne Aly cho biết.