Đại lý ô tô lên tiếng vụ đoàn cứu trợ va chạm ô tô con, báo giá sửa chữa 91 triệu đồng 13/10/2025 12:34

(PLO)- Sau vụ va chạm giữa xe đoàn cứu trợ Đắk Lắk và ô tô Honda City trên cao tốc Bắc - Nam, thông tin về chi phí sửa chữa được báo giá tới 91 triệu đồng đã khiến mạng xã hội xôn xao.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại vụ va chạm giữa xe đoàn cứu trợ từ Đắk Lắk ra các tỉnh phía Bắc và ô tô con hiệu Honda City. Sự việc xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Sau va chạm, hai bên thỏa thuận dân sự và thống nhất đưa xe Honda City về đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa để sửa chữa. Theo đoạn video, đoàn cứu trợ thừa nhận lỗi nhưng thắc mắc vì sao báo giá sửa chữa liên tục thay đổi từ 71 triệu đồng lên 91 triệu đồng, dù xe đời 2018.

Hình ảnh xe ô tô Honda City sau vụ va chạm với xe đoàn cứu trợ.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận trái chiều, trong đó có nhiều ý kiến chỉ trích phía đại lý Honda và “người Thanh Hóa”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Thái, Tổng Giám đốc điều hành đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa cho biết vụ việc đang bị hiểu sai, ảnh hưởng tới uy tín đại lý.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Tổng Giám đốc điều hành đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa thông tin về chi phí sửa chữa sau vụ va chạm giữa xe đoàn cứu trợ và xe Honda City.

Theo ông Thái, ngày 11-10, chủ xe VMH gửi hình ảnh hiện trường và yêu cầu báo giá sơ bộ. Từ hình ảnh, đại lý ước tính chi phí sửa chữa hơn 71 triệu đồng. Tuy nhiên, khi xe di chuyển, chủ xe phản ánh vô lăng nặng, đại lý nhận định có thể ảnh hưởng hệ thống treo nên bổ sung thêm hạng mục, nâng báo giá sơ bộ lên hơn 91 triệu đồng.

“Đây chỉ là báo giá sơ bộ, không phải chi phí thực tế. Việc xác định hư hỏng chính xác chỉ có thể thực hiện khi xe được đưa về xưởng”, ông Thái nói.

Trong ngày 12-10, khi xe được đưa về đại lý, kỹ thuật viên kiểm tra và thống nhất với chủ xe mức chi phí thực tế khoảng 56 triệu đồng. “Do đây là đoàn từ thiện đi cứu trợ, đại lý đã giảm 20% chi phí, tổng còn khoảng 45 triệu đồng”, ông Thái thông tin.

Hình ảnh xe đoàn cứu trợ từ Đắk Lắk ra các tỉnh phía Bắc được đăng tải trên mạng xã hội đã thắc mắc về khoản tiền nêu trên.

Nói về quá trình báo giá, ông Thái khẳng định mọi báo giá đều in trực tiếp từ hệ thống của hãng và có đóng dấu đỏ.

Theo đại diện đại lý, sau va chạm, hai bên thỏa thuận dân sự, đoàn cứu trợ tạm ứng 100 triệu đồng cho chủ xe để sửa chữa. Khi xác định chi phí thực tế còn 45 triệu đồng, chủ xe đã hoàn trả phần tiền thừa cho đoàn.

Tuy nhiên, do giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn, hiện công an đã vào cuộc làm rõ. Chủ xe chưa ký biên bản sửa chữa, nên đại lý chưa tiến hành thay thế, khắc phục các hư hỏng, ông Thái thông tin thêm.

Chúng tôi cũng đã liên hệ qua điện với chủ xe Honda City sau vụ va chạm với xe tải đoàn cứu trợ, tuy nhiên không liên lạc được.