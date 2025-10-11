Ca sĩ Hoà Minzy chờ mẹ ngủ say để trốn đi cứu trợ bà con vùng lũ 11/10/2025 21:58

(PLO)- Nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025, ca sĩ Hoà Minzy đã chia sẻ lại câu chuyện mình chờ mẹ ngủ say để trốn đi cứu trợ bà con vùng lũ.

Tối 11-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala Thanh niên sống đẹp năm 2025, tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu.

Đây là những cá nhân đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, là tổ chức xã hội rộng rãi, có vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động phong trào, các đợt sinh hoạt chính trị nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức, hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước của thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Nhiều chương trình, giải thưởng thiết thực, ý nghĩa được tổ chức thường xuyên, sâu rộng nhằm lan tỏa những giá trị, động lực sống tốt đẹp, sống có ích, sống trách nhiệm, sống sẻ chia trong thanh niên.

Sau hơn ba tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 86 hồ sơ đề cử từ 25 đơn vị thuộc các Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố; Ban Thanh niên Công an nhân dân; Ban Thanh niên Quân đội; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Hội Thanh niên khuyết tật; Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Cổng tri thức Thánh Gióng và Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Trong đó có tám cá nhân là người dân tộc thiểu số (Tày, Mông, Khmer, Mường) và bốn cá nhân có tôn giáo (Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Công giáo), thể hiện sự đa dạng, bao dung và lan tỏa sâu rộng của tinh thần “sống đẹp” trong mọi tầng lớp thanh niên Việt.

Hội đồng xét chọn đã chọn ra 20 gương mặt tiêu biểu nhất đại diện cho hàng triệu thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích, sống vì cộng đồng. Trong số đó có những hành động dũng cảm, những nghị lực phi thường và trái tim nhân ái.

Trong số 20 gương mặt trẻ tiêu biểu được trao Giải thưởng năm nay, có nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam.

Tiêu biểu là Trưởng bản Mùa A Thi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) – người đã dũng cảm quên mình vì cộng đồng.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường báo hiệu nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại bản Háng Pu Xi, anh đã nhanh chóng cảnh báo, vận động và sơ tán khẩn cấp 21 hộ dân với khoảng 90 nhân khẩu đến nơi an toàn, kịp thời ngăn chặn thiệt hại về người.

20 gương mặt trẻ tiêu biểu được tuyên dương. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, ca sĩ Hoà Minzy là hình mẫu của một nghệ sĩ sống đẹp, gắn bó với cộng đồng và lan tỏa giá trị nhân ái.

Chia sẻ tại Gala, ca sĩ Hoà Minzy kể lại câu chuyện khiến mình luôn thôi thúc nhiều hơn để giúp đỡ nhiều hơn hoàn cảnh khó khăn.

Đó là lần cô trốn mẹ vào Quảng Bình để cứu trợ bà con. Biết con gái không biết bơi, bão lũ rất nguy hiểm nên mẹ đã cấm cô con gái đến với Quảng Bình.

Nghe lời mẹ, Hoà Minzy quyết định ở nhà nhưng không thể ngủ được, đêm đến, khi biết mẹ đã say giấc, cô đã lén mẹ ra sân bay để đến với bà con.

Do máy bay rất khó để hạ cánh, cô quyết định bay vào Vinh để di chuyển bằng ô tô vào với Quảng Bình. Tuy nhiên, nước dâng lên cao, xe của cô cũng bị mắc kẹt lại ở tỉnh Hà Tĩnh, cô và đoàn quyết định cứu trợ bà con tại đây.

“Đi đến một ngôi làng bị cô lập, tôi tự nhủ với bản thân sẽ xây một cây cầu. Cây cầu đó đặt tên là An Hoà. Hoà là tên tôi, còn chữ An là an toàn, bình an, cầu cho bà con không phải chịu trận bão như vậy”- cô chia sẻ.

Đến nay, hành trình ấy đã nối dài với các cây cầu An Hòa 2, An Hòa 3 tại Sơn La và Yên Bái, cùng hơn 1 tỷ đồng quyên góp giúp đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Yagi.

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh cũng tâm sự, mình không thể chịu được khi chứng kiến các em nhỏ khắp mọi nơi đói, khát, không có quần áo để mặc.

Ca sĩ Hoà Minzy nhận giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

“Khi biết đến Dự án nuôi em, tôi đã nghĩ rằng mỗi năm sẽ hỗ trợ thật nhiều các con. Đến nay đã có 500 em nhỏ gọi hai tiếng mẹ Hoà”- nữ ca sĩ hạnh phúc bày tỏ.

Ca sĩ Hoà Minzy chia sẻ tại sự kiện. Clip: VIẾT THỊNH.

Một tấm gương đặc biệt khác là Thượng sĩ công an Giàng A Thắng (tỉnh Điện Biên) – dù đang điều trị suy thận giai đoạn cuối, anh vẫn sáng lập và duy trì mô hình “Bó đũa yêu thương” để tạo việc làm, thu nhập cho bệnh nhân nghèo tại “xóm chạy thận”.

Tại chương trình, các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng.

Song song với lễ trao giải, Ban Tổ chức tiếp tục triển khai Hành trình Thanh niên sống đẹp – chuỗi hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.

Mỗi điểm đến là một câu chuyện lan tỏa tinh thần nhân ái, khát vọng cống hiến và năng lượng tích cực của tuổi trẻ Việt Nam.