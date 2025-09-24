Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Cố vấn Tổng thống Nicaragua 24/09/2025 06:49

(PLO)- Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước vừa qua của Toàn quyền Australia Sam Mostyn đến Việt Nam là dấu mốc quan trọng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 80, ngày 23-9, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong.

Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Vui mừng gặp lại nhau, hai bên khẳng định mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục đến du lịch, giao lưu nhân dân.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai nước tiếp tục cụ thể hóa triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa hai nước, đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác trên lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục – đào tạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong chúc mừng Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung trên cương vị mới, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Australia tại khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung của quan hệ đối tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Penny Wong đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia – ASEAN và nhất trí với đề xuất của Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung về việc đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đồng thời trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

+ Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng, Cố vấn Tổng thống Nicaragua về các vấn đề và chính sách quốc tế Denis Moncada Colindres.

﻿Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong không khí cởi mở, chân thành, hai bên đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Nicaragua trên các lĩnh vực, với tin cậy chính trị ngày càng gia tăng.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn Đảng, Nhà nước Nicaragua đã cử các đoàn đại biểu cấp cao tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 4-2025) và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh Việt Nam 2-9.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Nicaragua và chúc mừng những thành tựu phát triển mà Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN), Chính phủ và Nhân dân Nicaragua, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã đạt được trong thời gian.

Quyền Bộ trưởng đề nghị hai nước tiếp tục phát huy đà phát triển tích cực của quan hệ hợp tác song phương thời gian qua, trong đó có thông qua kênh đối ngoại Đảng.

Bộ trưởng, Cố vấn Tổng thống Nicaragua Denis Moncada Colindres chúc mừng Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung trên cương vị mới và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để Nicaragua mở Đại sứ quán tại Việt Nam vào tháng 6-2024.

Nhất trí với các đề xuất của Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, ông Denis Moncada Colindres mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và giáo dục.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc. Nhân dịp này, ông Denis Moncada Colindres đã thông báo Đảng, Nhà nước Nicaragua sẽ cử đoàn đại biểu cấp cao tham dự Lễ ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (tháng 10-2025).