Những nội dung quan trọng về nhân sự, kinh tế - xã hội tại Hội nghị Trung ương 13 08/10/2025 20:47

(PLO)- Trung ương cho biết các nhân sự được giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV đã được cân nhắc kỹ lưỡng, bám sát vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng.

Theo Thông báo Hội nghị Trung ương 13 được phát vào chiều 8-10, trong ba ngày làm việc (từ 6 đến 8-10), Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13, sáng 8-10. Ảnh: PHẠM THẮNG

Nhân sự là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV

Cụ thể, về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, Trung ương xác định đây là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”, là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Các nhân sự được giới thiệu được Trung ương tập trung thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, bám sát vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng nêu trong Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV và các quy định liên quan.

Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết; tái cử và lần đầu tham gia) và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và lần đầu tham gia) để trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về thời gian, nội dung và chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng, nhất là những nội dung được cập nhật, bổ sung, sửa đổi trong các Quy chế…

Tại Hội nghị, Trung ương bầu bổ sung bốn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; ông Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trung ương cũng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trung ương cũng đồng ý để ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Đồng thời, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá. Ông Hưng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: PHẠM THẮNG

Thống nhất thông qua 3 văn kiện trình Đại hội XIV

Về dự thảo Báo cáo chính trị (trên cơ sở tích hợp ba Báo cáo, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng), Trung ương thống nhất nhận định dự thảo đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bao quát toàn diện các nội dung. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, hoàn thiện thể chế phát triển gắn với thực hiện bốn chuyển đổi gồm số, xanh, năng lượng, cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên nguyên tắc bảo đảm ổn định, đột phá, phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân.

Cạnh đó, việc xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong Báo cáo chính trị thể hiện cách tiếp cận mới, là đột phá về tư duy, cách làm sáng tạo.

Với dự thảo Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới, Trung ương nhận định Ban Chỉ đạo đã tập trung rà soát kỹ lưỡng, cập nhật, bổ sung những vấn đề, chủ trương mới, đồng thời tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; các báo cáo kết quả của các đoàn công tác dự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết.

Về dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 -2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi, Trung ương thống nhất đánh giá công tác này được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng; đã cập nhật, bổ sung những vấn đề, chủ trương mới.

Trung ương thống nhất thông qua các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng gồm dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương; báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị; ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp để hoàn chỉnh các văn kiện gửi xin ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân; cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo tiếp thu hoàn chỉnh Dự thảo các văn kiện trình Hội nghị Trung ương lần thứ 15, Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13, sáng 8-10. Ảnh: PHẠM THẮNG

Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện

Về tình hình kinh tế - xã hội, Trung ương thống nhất nhận định trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, xung đột, bất ổn chính trị tại một số khu vực và tình hình thiên tai, dịch bệnh… tình hình kinh tế - xã hội trong nước vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững, tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu, tiến độ cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thiện thể chế pháp luật đạt nhiều kết quả nổi bật. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tiếp tục được đẩy mạnh…

Dù vậy, Trung ương cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế về tình hình kinh tế xã hội; phân tích, làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2025 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị hoàn thiện ban hành Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội; chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ hoàn chỉnh các Báo cáo, Kế hoạch nêu trên trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tại Hội nghị lần thứ 13, Trung ương cũng xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa XIII. Cùng đó là dự kiến một số công việc trọng tâm từ Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XIII; về công tác tài chính Đảng năm 2024; và một số nội dung quan trọng khác…

Mời độc giả theo dõi toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII TẠI ĐÂY.