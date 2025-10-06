Thủ tướng yêu cầu giảm đầu mối, tăng quy mô các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế 06/10/2025 23:12

(PLO)- Nhìn nhận giáo dục, y tế là hai lĩnh vực đang có nhiều đơn vị sự nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu có rà soát, đánh giá tổng thể nhằm đạt mục tiêu quan trọng là giảm đầu mối, tăng quy mô và tăng cường sự hưởng thụ của người dân.

Chiều tối 6-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương.

Thực hiện Công văn 59-CV/BCĐ ngày 12-9-2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã ban hành Kế hoạch 130 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương. Ảnh: VGP

Theo đó, ở Trung ương tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ, ngành, bảo đảm không trùng dẫm về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chủ trương không thành lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành.

Ở địa phương, rà soát, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới. Đồng thời, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm mục tiêu là làm cho bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao tính tự chủ, nâng cao chất lượng lao động, tăng chất lượng dịch vụ công, giảm chi ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng mức hưởng thụ và sự tham gia của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Với hai lĩnh vực giáo dục, y tế đang có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và nhất là các địa phương cần rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động của các đơn vị trong thời gian qua. Trong đó, phân tích những mặt làm tốt, chưa tốt, rà soát xem việc sắp xếp đã đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật chưa.

Đặc biệt, Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương để đề xuất bố trí các đơn vị sự nghiệp công lập trong hai lĩnh vực này hợp lý nhất. Tinh thần là làm thế nào để tốt nhất cho nhân dân, đời sống của người dân được nâng lên, mục tiêu cao nhất là đảm bảo chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đảm bảo học sinh được đi học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh các mục tiêu quan trọng của việc sắp xếp là giảm đầu mối, tăng quy mô; nâng cao dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; giảm chi tiêu, đầu tư của nhà nước và thúc đẩy sự lớn mạnh của các đơn vị sự nghiệp công, tăng cường sự hưởng thụ của người dân.

Ông yêu cầu các bộ, ngành xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn và giao cho địa phương căn cứ vào đó cùng điều kiện thực tế tại địa phương mình để đề xuất việc bố trí, sắp xếp.

Nếu thực tiễn phát sinh, các văn bản của Đảng, luật pháp của Nhà nước chưa bao phủ hết thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu phải quán triệt tinh thần “không lấy ví dụ từ 1, 2 xã để khái quát cho cả nước”.