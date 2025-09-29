Thông tin mới về chi trả chế độ cho người đã có quyết định nghỉ việc 29/09/2025 17:47

(PLO)- Ban Chỉ đạo yêu cầu người đứng đầu các bộ, ban, ngành và các địa phương khẩn trương chi trả chế độ, chính sách đối với các các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31-8, đảm bảo hoàn thành trước 15-10.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp của Chính phủ (Ban Chỉ đạo), vừa ký Công văn 19 về việc thực hiện Kết luận 195 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo công văn, ngày 26-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có Kết luận 195 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó yêu cầu thực hiện xong việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025) trước 15-10 đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước 31-8.

Để thực hiện nghiêm Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo đề nghị người đứng đầu các bộ, ban, ngành và các địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31-8 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo hoàn thành trước 15-10.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp của Chính phủ. Ảnh: VGP

Các bộ, ban, ngành và địa phương chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc cố tình, gây khó khăn trong việc chậm chi trả chính sách, chế độ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách về Ban Chỉ đạo (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất là 16 giờ ngày 14-10 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Sau thời hạn nêu trên, nếu Ban Chỉ đạo không nhận được báo cáo thì các bộ, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Trước đó, ngày 27-9, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ trước 15-10 cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định 178 và 67 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước 31-8 nhưng chưa được thanh toán.

Đối với những người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại các bộ, ngành… đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước 31-8 chưa có nguồn chi trả, Bộ Tài chính đề nghị khẩn trương rà soát, đề xuất số kinh phí còn thiếu, gửi Bộ trước 1-10 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

Với những đối tượng thuộc diện này đã được cấp có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt trước 31-8, Bộ Tài Chính đề nghị các địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương, nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ (nếu có) để chi trả theo quy định. Trong trường hợp thiếu nguồn, đề nghị các địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước 1-10 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung kinh phí theo quy định.

“Các bộ, ngành, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tài chính và đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương bố trí đủ dự toán và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định gửi Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán, chi trả đảm bảo hoàn thành trước 15-10” – Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu.