Ông Lê Quang Tùng: Khóa XV là nhiệm kỳ đầu tiên Quốc hội tổ chức các kỳ họp bất thường

(PLO)- Theo Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng, nhiệm kỳ khóa XV có số lượng kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay và là nhiệm kỳ đầu tiên, Quốc hội tổ chức các kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách...

Sáng 29-9, tại phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng. Ảnh: QH

Nhiệm kỳ đặc biệt, đầy thử thách và biến động

Trình bày báo cáo, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng, nhấn mạnh nhiệm kỳ khóa XV là nhiệm kỳ đặc biệt, hoạt động trong bối cảnh đầy thử thách và biến động. Khối lượng và áp lực công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ.

Theo ông Tùng, Quốc hội đã khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, đổi mới sáng tạo, công khai, minh bạch, dân chủ và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, để lại những dấu ấn nổi bật, tạo nền tảng vững chắc để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, Quốc hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật; đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hoạt động lập pháp, Quốc hội đã có sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, tư duy, quy trình xây dựng, chủ động, chuẩn bị từ sớm từ xa; phát huy vai trò “đi trước một bước về thể chế”, dám quyết định những vấn đề khó, những lĩnh vực chưa có tiền lệ; các chính sách luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm…

Quốc hội cũng tăng cường hoạt động giám sát, đi vào thực chất; đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan liên quan quyết định các nội dung quan trọng, có tính chiến lược. Trong đó, có việc quyết định những vấn đề mang tính cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội có nhiều cải tiến, đổi mới, linh hoạt thích ứng với thực tiễn đặt ra. “Nhiệm kỳ khóa XV có số lượng kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay và là nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Quốc hội tổ chức các kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách do thực tiễn và yêu cầu phát triển đặt ra...” – theo ông Lê Quang Tùng.

Các đại biểu tham dự tại phiên họp. Ảnh: QH

Một kết quả khác, Quốc hội cũng gương mẫu trong sắp xếp tổ chức bộ máy và chủ động triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao để cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm đưa mô hình chính quyền 2 cấp đi vào vận hành thông suốt…

Dù vậy, theo Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng, việc hoàn thiện thể chế vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tiễn, một số quy định pháp luật còn hạn chế, thiếu đồng bộ, khả thi, tính dự báo chưa cao.

Hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng còn có mặt hạn chế. Hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cơ sở vật chất tuy được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn khó khăn...

Toàn cảnh phiên họp sáng 29-9. Ảnh: QH

Xác định lập pháp là “đột phá của đột phá”

Tổng Thư ký Lê Quang Tùng nhấn mạnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI được xác định là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Từ thực tiễn đó đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu “Biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển”.

Ông Tùng kiến nghị Quốc hội khóa XVI và các khóa tiếp theo tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện tốt ba chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, cần xác định lập pháp là công tác “đột phá của đột phá”; tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế…

Trong hoạt động giám sát, Quốc hội cần tăng cường khảo sát tại cơ sở, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn, từ cử tri và cộng đồng doanh nghiệp để xác định đúng điểm nóng, điểm nghẽn của nền kinh tế - xã hội, từ đó có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời và đề xuất sát thực tế.

“Khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cần bảo đảm khách quan, công tâm, mọi quyết định cần thực sự đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài” – Tổng Thư ký Lê Quang Tùng nói.

Ngoài ra, ông Tùng cũng kiến nghị Quốc hội khóa XVI tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội; phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Kiện toàn tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả…