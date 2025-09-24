Chủ tịch Quốc hội: Tuần này sẽ hoàn thành định hướng bố trí bí thư tỉnh, TP không phải người địa phương 24/09/2025 15:28

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý việc rà soát, lựa chọn cán bộ phải kỹ lưỡng, đảm bảo cán bộ không có tư duy nhiệm kỳ, phải có lên, có xuống, có vào, có ra.

Ngày 24-9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: QH

Làm rõ mối quan hệ giữa Đảng ủy Quốc hội với các cơ quan khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội. Trong đó, có 41 đại biểu đương nhiên và 259 đại biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội. Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Thay mặt Tiểu ban Văn kiện, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp kết quả xin ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Dự thảo Báo cáo đã qua 4 lần hoàn thiện để báo cáo Bộ Chính trị.

Các ý kiến đã tập trung làm rõ và sâu sắc hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động khi chuyển đổi mô hình Đảng đoàn sang Đảng ủy Quốc hội. Làm rõ những đóng góp quan trọng của Đảng đoàn, Đảng ủy Quốc hội trong việc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương, chính sách để quyết định những vấn đề quan trọng trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà. Ảnh: QH

Làm sâu sắc và có giải pháp cụ thể trong việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Quốc hội với các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban Đảng ở Trung ương…, nhất là trong công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của đất nước.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, nhất là của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Quốc hội đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu toàn diện ý kiến chỉ đạo, trình Ban Chấp hành Đảng ủy Quốc hội tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (ngày 13-9).

Dự thảo báo cáo đã nêu ra các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; đưa ra 4 trụ cột đột phá phát triển của nhiệm kỳ tới để đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp…

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: QH

Chọn cán bộ phải có lên, có xuống, có vào, có ra

Phát biểu kết thúc phiên trù bị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, các Tiểu ban của Đại hội…

Khẳng định chủ trương thành lập Đảng bộ Quốc hội là đúng đắn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng điều này đã tạo ra một vị thế, vị trí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong Quốc hội.

Về công tác cán bộ, ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ phải xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”. Chọn cán bộ phải là người có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài, đủ sức, phải nhiệt huyết với công việc, với sự nghiệp cách mạng.

Việc rà soát, lựa chọn cán bộ phải hết sức kỹ lưỡng, đảm bảo cán bộ không có tư duy nhiệm kỳ, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chọn cán bộ làm sao phải có lên, có xuống, có vào, có ra. Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm, nhưng mà phải bằng quyết làm mới có sản phẩm.

“Đây là những phương châm mà tôi cũng nhắc lại Đảng bộ Quốc hội chúng ta, ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các đơn vị, kể cả Kiểm toán Nhà nước để các đồng chí rõ” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thêm định hướng của Bộ Chính trị là bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải là người địa phương sẽ được xử lý hoàn thành trong tuần này.

Khẳng định tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần khẩn trương kiện toàn tổ chức tại các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, trên tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, trong bối cảnh Quốc hội ngày càng nhiều việc khó, quan trọng, cấp bách, cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm, các ủy viên trong Bộ Chính trị vừa qua khi làm việc với các Đảng bộ khác đều hoan nghênh, đánh giá cao Quốc hội đã đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”.

Cho rằng những gì đã dày công làm mới chỉ là bước đầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục học tập, triển khai, ứng dụng cho tốt, trên tinh thần “Học, học nữa, học mãi” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phát biểu tại phiên trù bị. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I là định hình hoạt động mang tính chất chiến lược, thời đại của Quốc hội. Qua đó, góp phần dẫn dắt sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ông cũng đặc biệt lưu ý tính Đảng trong Đảng bộ Quốc hội, phát huy dân chủ nhưng phải tập trung, thống nhất để kịp thời thể chế hoá các chủ trương của Đảng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải bám sát chương trình xây dựng pháp luật 2025 và chương trình xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ 2026-2031 đang chuẩn bị trình Bộ Chính trị. “Chúng ta đã làm Diễn đàn giám sát, tới đây sẽ làm Diễn đàn xây dựng pháp luật. Đây là hai diễn đàn được Bộ Chính trị đánh giá đúng vai, thuộc bài” - Chủ tịch Quốc hội nói và nhấn mạnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng lập pháp.

Theo chương trình, sáng mai (25-9), Đại hội sẽ họp phiên chính thức với sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.