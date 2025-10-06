Thủ tướng phân công 25 thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương 06/10/2025 19:27

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công 25 thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 6-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định phân công 25 thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương về nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: VGP

Cụ thể, Thủ tướng phân công nhiệm vụ các Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Đồng thời, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ phân công các Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương như sau:

TT

Thành viên Chính phủ

Địa phương theo dõi

1

Thủ tướng Chính phủ

- TP Hà Nội

- TP.HCM

- TP Cần Thơ

2

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình

- TP Hải Phòng

- Quảng Ninh

3

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

- Nghệ An

- Hà Tĩnh

4

Phó Thủ tướng Lê Thành Long

- An Giang

5

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc

- Gia Lai

- Đắk Lắk

6

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn

- Phú Thọ

- Sơn La

7

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng

- Quảng Trị

8

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính

- Đồng Tháp

- Tây Ninh

9

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

- Thái Nguyên

10

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

- TP Đà Nẵng

- Hưng Yên

11

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

- TP Huế

12

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

- Đồng Nai

- Ninh Bình

13

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

- Vĩnh Long

14

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

- Điện Biên

15

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

- Lạng Sơn

16

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh

- Cao Bằng

17

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

- Lai Châu

18

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng

- Quảng Ngãi

19

Bộ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo Đào Ngọc Dung

- Thanh Hóa

20

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng

- Lâm Đồng

21

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

- Cà Mau

22

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

- Bắc Ninh

23

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà

- Lào Cai

24

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

- Tuyên Quang

25

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh

- Khánh Hòa



Nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ là chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương định kỳ hàng quý (hoặc khi cần thiết) theo hình thức phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung, kết quả làm việc,.

Trong đó, phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành viên Chính phủ trực tiếp chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc tại địa phương được phân công làm việc theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật. Đồng thời, tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Các thành viên Chính phủ cũng có nhiệm vụ đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cùng đó, xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu…

Thành viên Chính phủ có quyền yêu cầu các địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, phân công cán bộ phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đoàn công tác.