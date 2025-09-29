Kỳ họp 10 sẽ họp liên tục, tranh thủ làm đêm, cả thứ Bảy, Chủ Nhật 29/09/2025 15:36

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Kỳ họp 10 có khối lượng công việc nói chung và nội dung lập pháp nói riêng vượt trội so với kỳ họp thứ 9 lịch sử.

Chiều 29-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến đối với 21 dự án luật. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ chiều 29-9 đến hết 1-10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: QH

Tổng Bí thư ghi nhận trí tuệ, tâm huyết và sự hy sinh thầm lặng của từng đại biểu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết còn khoảng 20 ngày nữa, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc và dự kiến làm việc xuyên suốt trong khoảng 43 ngày. Do đó, hội nghị lần này là nhằm thực hiện các quy định pháp luật để tăng cường, nâng cao chất lượng dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Hội nghị được tổ chức trong thời điểm nhiều địa phương tổ chức Đại hội Đảng các cấp, một số địa phương đang căng mình phòng, chống bão số 10 đang diễn ra hết sức phức tạp. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức hội nghị thật khoa học, tiết kiệm thời gian từng giờ, từng phút.

Ông cho biết hội nghị chuyên trách lần này được đổi mới theo hướng tổ chức thảo luận theo nhóm lĩnh vực gồm kinh tế, tài chính, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại, giám sát pháp luật, tư pháp. Điều này tạo sự linh hoạt hơn cho các đại biểu Quốc hội có nhiều thời gian góp ý với nội dung mình quan tâm, khắc phục tình trạng phải điều chỉnh chương trình khi có nội dung không có ý kiến tham gia.

Đặc biệt, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng và diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận trí tuệ, tâm huyết và sự hy sinh thầm lặng của từng đại biểu Quốc hội, đã có những chỉ đạo định hướng quan trọng cho hoạt động Quốc hội trong thời gian tới.

Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu xác định công tác lập pháp là đột phá của đột phá, không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn mà còn phải đi trước mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước. Lập pháp phải khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu các ý kiến góp ý phải ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, có phân tích sâu, lập luận thuyết phục và đề xuất phương án cụ thể về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau... Ảnh: QH

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Quốc hội thảo luận, phân tích kỹ về vấn đề mới, quy định còn ý kiến khác nhau của từng dự án luật trên tinh thần đánh giá rằng dự thảo luật đã được xây dựng trên cơ sở những định hướng, chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm trong công tác xây dựng pháp luật hay chưa? Đặc biệt chú ý đến chủ trương, chính sách bảy nghị quyết mà Bộ Chính trị ban hành thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phải tập trung vào các điều khoản cụ thể trong các dự án luật đã đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, sự thống nhất, đồng bộ trong từng dự thảo và thống nhất đồng bộ với các luật mới được ban hành và các luật trong hệ thống pháp luật. Các dự án luật đã đảm bảo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với chủ trương đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và tổ chức bộ máy chính quyền các cấp hay chưa?...

“Các ý kiến phải ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, có phân tích sâu, lập luận thuyết phục và đề xuất phương án cụ thể về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc được quy định trong các luật” – ông nói và nhấn mạnh muốn luật có chất lượng, tuổi thọ cao thì vai trò của cơ quan soạn thảo là hết sức quan trọng.

Kỳ họp 10, thông qua khoảng 50 luật, nghị quyết

Chủ tịch Quốc hội một lần nữa nêu rõ Kỳ họp 10 có khối lượng công việc nói chung và nội dung lập pháp nói riêng vượt trội so với kỳ họp thứ 9 lịch sử. Kỳ họp thứ 9 đã thông qua 34 luật, sửa đổi Hiến pháp và khoảng 34 nghị quyết. Còn tại kỳ họp thứ 10 dự kiến xem xét thông qua 45 luật, nghị quyết. Sáng nay đã có điều chỉnh là khoảng 50 nội dung luật và nghị quyết.

“Chúng ta chấp nhận khối lượng tăng này và phải làm để đảm bảo điều hành đất nước từ nay đến cuối năm, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn 2023-2030. Chúng ta phải tăng trưởng hai con số. Để đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước có thu nhập trung bình cao; kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta là nước có thu nhập cao” – ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, chiều 29-9. Ảnh: QH

Ông đồng thời đề nghị tại Kỳ họp thứ 10 phải giải quyết toàn bộ các vấn đề, không để lại những công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau. Việc gì quyết được thì quyết ngay tại kỳ họp này. Nếu một luật phải thông qua hai kỳ họp thì gác lại để Quốc hội khóa XVI tiếp tục.

Kỳ họp không tổ chức thành hai đợt mà họp tập trung liên tục, tranh thủ làm đêm, làm Thứ Bảy và có thể là Chủ Nhật để hoàn thành sớm chương trình đề ra. Điều này nhằm tạo điều kiện để các cơ quan địa phương thực hiện tổng kết năm, hoàn thành các nội dung nhiệm kỳ, công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội…

“Với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan hữu quan, sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu, Hội nghị chuyên trách lần thứ 8 và cũng là Hội nghị chuyên trách cuối cùng trong nhiệm kỳ khóa XV sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp quan trọng vào dấu ấn nổi bật về hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XV” - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng.