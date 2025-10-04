Tổng rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 04/10/2025 09:38

(PLO)- Chính phủ giao Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương tổng rà soát, đánh giá, phân loại... đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cho nghỉ theo chế độ người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 303/NQ-CP về giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hoàn thành chi trả chế độ, chính sách chậm nhất trước 10-10

Theo nghị quyết, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được sau ba tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thì vẫn còn nhiều vấn đề cần phải nhận diện đầy đủ, cụ thể và có giải pháp để gỡ vướng cho địa phương. “Tinh thần là không cầu toàn, không nóng vội nhưng việc triển khai cần quyết liệt và hiệu quả, kết quả đạt được phải cụ thể, chuyển biến tích cực, rõ nét sau từng tuần, tháng, quý, năm” – Nghị quyết nêu rõ.

Để bảo đảm tổ chức bộ máy của địa phương hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành rà soát các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý được giao tập trung triển khai ngay các công việc đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành, các công việc chưa thực hiện để khắc phục ngay tình trạng tồn đọng, bỏ sót nhiệm vụ.

Các bộ, ngành chủ trì khẩn trương rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành, sửa đổi, bổ sung ngay, bảo đảm khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Nhất là trong các lĩnh vực như tài chính, khoa học công nghệ, nội vụ, tư pháp, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, giáo dục và đào tạo, hạ tầng số và nâng cao năng lực cán bộ, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ” – Chính phủ lưu ý.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương tổng rà soát, đánh giá, phân loại gắn với cơ cấu lại đội ngũ và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp. Ảnh: TRẦN LINH

Cạnh đó, các bộ, ngành phải hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024, Nghị định 67/2025 chậm nhất trước 10-10. Đồng thời, bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho việc sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo đúng quy định.

Bộ Nội vụ được giao trực tiếp đôn đốc kiểm tra các địa phương trong việc tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã. Bộ này cũng được giao chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng rà soát, đánh giá, phân loại gắn với cơ cấu lại đội ngũ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp.

Thông qua việc này để cho nghỉ theo chế độ những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Cùng đó, phối hợp với Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ban, ngành, địa phương hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định sửa đổi Nghị định 178 và Nghị định 67 trước 10-10.

Hướng dẫn sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công

Nghị quyết Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn địa phương thực hiện ngay việc bố trí kế toán trưởng của các cơ quan, tổ chức, không để kéo dài tình trạng thiếu kế toán trưởng. Đăng ký mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước của cơ quan, đơn vị để thực hiện chi trả lương, chi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và 67.

Bộ Tài Chính cũng được yêu cầu kiểm tra, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp để xử lý tài sản công hiệu quả; trang bị ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu; hoàn thành các phương án sắp xếp theo thẩm quyền trước 30-10.

Bộ Tư pháp được giao phối hợp với Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành trong công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính phủ giao Bộ KH&CN chịu trách nhiệm hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Khắc phục tình trạng thiếu thống nhất về thông tin báo cáo, thực hiện báo cáo theo thời gian thực về tình hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung này phải hoàn thành trước 5-10.

Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi các quy định quy phạm pháp luật theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương quản lý hoạt động xây dựng, thực hiện cấp phép xây dựng…