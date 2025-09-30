Ông Đỗ Thanh Bình làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ 30/09/2025 17:10

(PLO)- Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28-9-2025.

Ông Đỗ Thanh Bình, tân Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ. Ảnh: QH

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở Cà Mau, là thạc sĩ Kinh tế. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Bình từng đảm nhiệm các chức vụ ở Kiên Giang cũ như: Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch, Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy.

Từ ngày 17-1, ông làm Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (cũ), nhiệm kỳ 2020-2025. Khi sáp nhập với tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, ông Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới.

Với việc bổ nhiệm này, Bộ Nội vụ sẽ có bảy thứ trưởng là các ông bà: Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long, Cao Huy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Mạnh Khương và Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Nội vụ là bà Phạm Thị Thanh Trà.