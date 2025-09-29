Ông Lê Quang Mạnh được giao nhiệm vụ mới 29/09/2025 19:06

(PLO)- Ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Chiều tối 29-9, Văn phòng Quốc hội đã có thông cáo báo chí về công tác cán bộ. Theo đó, chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội. Ảnh: QH

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội. Đồng thời, phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Lê Quang Mạnh, sinh năm 1974, quê ở TP Hà Nội; là tiến sĩ kinh tế. Từ năm 1997 -2019, ông Mạnh có nhiều năm công tác tại tại Bộ KH&ĐT, kinh qua nhiều vị trí việc làm, chức vụ khác nhau.

Từ tháng 3-2018 đến tháng 5-2019, ông Lê Quang Mạnh là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT. Từ tháng 6-2019, ông Mạnh làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, sau đó là Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ông Lê Quang Mạnh được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội. Khi các cơ quan Quốc hội sắp xếp lại, ông Lê Quang Mạnh giữ cương vị là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, quê ở Phú Thọ; là độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trưởng thành từ vị trí kiểm sát viên TP Việt Trì, ông Nguyễn Hữu Đông công tác trong ngành KSND tỉnh Phú Thọ trong gần 9 năm. Sau đó, ông kinh qua nhiều chức vụ ở tỉnh Phú Thọ như Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Từ tháng 3-2016, ông Nguyễn Hữu Đông được điều động, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, sau đó được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Cuối tháng 6-2024, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, nghỉ công tác từ ngày 1-10 theo nguyện vọng cá nhân. Ảnh: QH

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, được nghỉ công tác từ ngày 1-10 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê ở TP Hà Nội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; là Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng.

Ông là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội các khóa XII, XIV. Giai đoạn từ 3-2014 đến 10-2017, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Từ tháng 4-2021, ông là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Lê Minh Hoan được giao phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân công ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Minh Hoan sinh năm 1961, quê ở Đồng Tháp; là Thạc sĩ Kinh tế học; Đại học Kiến trúc. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV.

Ông Lê Minh Hoan trưởng thành từ cán bộ địa phương trong ngành xây dựng và giữ các vị trí phó giám đốc, giám đốc sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp; phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; bí thư thành ủy Cao Lãnh; phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch HĐND tỉnh, bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Tháng 9-2020, ông được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT. Tháng 4-2021, tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Tháng 2-2025, tại Kỳ họp bất thường 9, Quốc hội khóa XV, ông Lê Minh Hoan được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.