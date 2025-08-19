Bộ Nội vụ đề xuất công thức chấm điểm công chức lãnh đạo, quản lý theo KPI 19/08/2025 09:25

(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất 6 tiêu chí để đánh giá công việc (KPI) đối với công chức lãnh đạo và sẽ được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý.

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện và đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức.

Mục tiêu hướng đến là đánh giá công chức căn cứ vào các tiêu chí đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ theo sản phẩm/công việc của từng vị trí việc làm mà công chức đảm nhận. Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm theo dõi, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ một cách khách quan, đúng với kết quả đạt được làm căn cứ bố trí, sử dụng, đãi ngộ, sàng lọc đội ngũ công chức.

Từ đó, góp phần cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo; phục vụ người dân và doanh nghiệp, phát triển đất nước.

Bộ Nội vụ đề xuất công thức chấm điểm KPI với công chức lãnh đạo, quản lý gồm 6 tiêu chí. Ảnh: CÔNG LINH

6 tiêu chí tính điểm KPI với lãnh đạo, quản lý

Một nội dung đáng chú ý, dự thảo đề cập đến khái niệm KPI (Key Performance Indicator). Theo đó, KPI là chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, được xác định dựa trên sản phẩm/công việc hoặc định mức sản phẩm/công việc gắn với vị trí việc làm, phản ánh hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo số lượng, chất lượng và tiến độ.

Dự thảo bổ sung quy định về phương pháp xác định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; bổ sung quy định về tiêu chí xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức theo từng nhóm vị trí việc làm gồm vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; hỗ trợ, phục vụ và lãnh đạo, quản lý.

Với nhóm lãnh đạo, quản lý, dự thảo nêu rõ ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ cá nhân còn phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách. Việc đánh giá được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ được xác định theo quy định.

Theo dự thảo, công thức tính điểm KPI đối với lãnh đạo, quản lý gồm 6 tiêu chí. Trong đó, ba tiêu chí về số lượng, chất lượng và tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ, được xác định bằng tỉ lệ phần trăm giữa khối lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm hoặc công việc hoàn thành so với nhiệm vụ được giao hay định mức theo vị trí việc làm, đã được quy đổi về đơn vị sản phẩm/công việc chuẩn.

Tiêu chí thứ tư là kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách. Trường hợp 100% công chức thuộc thẩm quyền quản lý, phụ trách xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 100%. Trường hợp có công chức thuộc quyền quản lý, phụ trách bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 50%.

Một tiêu chí nữa là khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp đơn vị hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, có sáng kiến hoặc giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả thì được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 100%. Trường hợp trong kỳ đánh giá có tồn tại, hạn chế, chậm trễ kéo dài trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác được giao thì được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 50%.

Thứ 6 là tiêu chí về năng lực tập hợp, đoàn kết công chức thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp đơn vị duy trì được môi trường làm việc đoàn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cá nhân, bộ phận thì được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 100%. Trường hợp trong kỳ đánh giá không phát sinh phản ánh, khiếu nại, kiến nghị về mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ kéo dài thì được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 50%.

KPI là cơ sở định mức xếp loại cuối năm

Theo công thức tính điểm KPI của lãnh đạo bằng trung bình cộng của cả 6 tiêu chí nêu trên. Kết quả này chiếm 70% tổng điểm đánh giá hàng tháng, 30% còn lại là điểm tiêu chí chung (phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa công vụ, ý thức kỷ luật…), từ đó xác định mức xếp loại cuối năm.

Việc áp dụng sáu tiêu chí riêng cho lãnh đạo nhằm bảo đảm đánh giá toàn diện cả năng lực thực hiện nhiệm vụ cá nhân và hiệu quả quản lý, điều hành tập thể.

Kết quả xếp loại hàng năm được chia thành 4 mức. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 90 điểm trở lên; từ 70 đến dưới 90 điểm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 50 đến dưới 70 điểm được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ là dưới 50 điểm hoặc vi phạm kỷ luật, suy thoái phẩm chất, trách nhiệm nêu gương; hoặc có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách trở lên trong năm đánh giá.

Không hoàn thành nhiệm vụ còn áp dụng khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật (đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).

Dự kiến, việc triển khai đánh giá KPI theo bộ tiêu chí mới sẽ được các bộ, ngành, địa phương thực hiện từ 1-1-2026.