Phó Thủ tướng: Bộ Nội vụ sớm có cơ chế sàng lọc thường xuyên với cán bộ yếu kém 18/08/2025 18:59

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030, chiều 18-8, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ đặc biệt, mang dấu ấn lịch sử không chỉ đối với ngành Nội vụ mà còn với cả hệ thống chính trị.

“Việc hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB&XH là một bước đi chiến lược, kiến tạo nên một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô, tầm ảnh hưởng sâu rộng, từ đổi mới nền hành chính quốc gia đến tổ chức lại hoạt động an sinh xã hội” - Phó Thủ tướng nói.

Ông ghi nhận Bộ Nội vụ đã giữ vai trò tiên phong trong việc tham mưu và triển khai một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, kiến tạo lại không gian phát triển mới cho đất nước.

“Yêu cầu đặt ra vô cùng cấp bách, đòi hỏi chất lượng tham mưu rất cao, nhưng lại với thời gian rất ngắn. Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, phức tạp và chưa từng có tiền lệ này, tôi biết rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Bộ đã nỗ lực vượt bậc. Phía sau khối lượng công việc đồ sộ đó là nhiều trăn trở, lo toan, với những bữa ăn vội và những đêm không ngủ” - ông Nguyễn Hòa Bình chia sẻ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại đại hội. Ảnh: BNV

Việc tinh giản cán bộ thấu tình, đạt lý, nhân văn

Phó Thủ tướng sau đó dành thời gian điểm lại những kết quả cụ thể khẳng định đóng góp lớn của Đảng bộ Bộ Nội vụ. Đáng chú ý, về sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tham mưu quyết liệt để giảm 5 Bộ và cơ quan ngang Bộ, giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ. Xóa bỏ 30/30 Tổng cục và tương đương, cắt giảm hàng nghìn đầu mối cấp Vụ, Cục, Chi cục.

“Đây là thành tựu đột phá, giúp bộ máy Chính phủ trở nên tinh gọn, giảm tầng lớp trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn” - ông nói.

Về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng nhận xét đây thực sự là “một cuộc kiến tạo lại giang sơn trong thời đại mới”. Cả nước đã giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (giảm 46%), giảm 6.714 đơn vị cấp xã (tương đương 66,91%), và kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Cùng với đó là một cuộc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, với hơn 1.200 nhiệm vụ được chuyển từ cấp huyện về cho cấp tỉnh và xã, trong đó hơn 84% đã trao quyền cho chính quyền cấp xã để bảo đảm chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Về cải cách công vụ và chuẩn bị nguồn nhân lực, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức một cách thấu tình, đạt lý, nhân văn. “Chúng ta đã mạnh dạn cắt giảm các chứng chỉ hình thức, nặng bằng cấp, tháo gỡ áp lực, thủ tục rườm rà cho đội ngũ công chức, viên chức, ban hành chính sách để bảo vệ những cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”- vẫn lời Phó Thủ tướng.

Đảng bộ đã lãnh đạo ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được chuyển giao từ Bộ LĐ-TB&XH, đảm bảo hoạt động của các chính sách xã hội không bị gián đoạn, củng cố vững chắc hơn nữa trụ cột an sinh và niềm tin của Nhân dân.

Theo đó, các chính sách việc làm được triển khai hiệu quả, duy trì tỉ lệ thất nghiệp luôn ở mức thấp dưới 3%. Chính sách tiền lương được cải thiện vượt bậc, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng lên 57% so với năm 2021…

Các đại biểu tham dự tại đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ. Ảnh: BNV

Không để đứt gãy các dịch vụ hành chính công

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình sau đó lưu ý sáu nhiệm vụ khi bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, để Đảng bộ Bộ Nội vụ hoàn thành sứ mệnh, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong đó, nhiệm vụ “then chốt, đặc biệt quan trọng” được ông đề cập là việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ.

Theo Phó Thủ tướng, công tác của Bộ Nội vụ gắn với tổ chức bộ máy chính quyền, với chất lượng cán bộ, với việc làm, năng suất lao động, các chính sách an sinh và phong trào thi đua.

Nhấn mạnh chức năng của Bộ Nội vụ rất quan trọng, nhiệm vụ rất nặng nề, quyết định đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, năng suất lao động xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu cán bộ Bộ Nội vụ phải giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, cần mẫn, tận tụy, công tâm, khách quan.

“Phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ thực sự là hình mẫu về văn hóa công vụ liêm chính, cống hiến” - Phó Thủ tướng nói.

Đặc biệt, ông lưu ý Đảng bộ Bộ Nội vụ lãnh đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Theo ông, cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy là bước đột phá vĩ đại, mở ra thời kỳ mới, không gian phát triển mới cho đất nước.

“Kết quả đã có mới chỉ là bước khởi đầu. Bộ máy mới, không gian mới, nhiệm vụ mới, phân cấp, phân quyền mới thưở ban đầu có thể sẽ còn nhiều khó khăn với những bỡ ngỡ, vấp váp, nhất là ở chính quyền cơ sở” - theo ông Nguyễn Hòa Bình.

Vì vậy, ông yêu cầu phải vừa quyết liệt, vừa kiên trì, rất quyết tâm nhưng rất sát thực tiễn, có tư duy mới, phương thức làm việc mới để bộ máy vận hành thực sự hiệu quả, thúc đẩy đất nước phát triển. Phải tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động bộ máy đã triển khai ở cả cấp chính quyền địa phương lẫn tổ chức bên trong các cơ quan. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chính quyền địa phương 2 cấp để bảo đảm hoạt động thông suốt, nắm chắc tình hình cơ sở, phục vụ tốt người dân, không để đứt gẫy các dịch vụ hành chính công.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: BNV

Đưa ra bộ tiêu chí đánh giá cán bộ

Phó Thủ tướng thường trực cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu cho Đảng, Chính phủ hoàn thiện thể chế liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

“Chúng ta đã có bộ máy được tổ chức ‘gọn’ nhưng nếu không ‘tinh’ thì cũng không đạt yêu cầu” - ông nói và cho rằng quyết định đến tiêu chí ‘tinh’ chính là chất lượng lao động.

Từ đó, Phó Thủ tướng nêu hai mặt công tác quan trọng là phát hiện, thu hút, giữ chân, trọng dụng nhân tài và đánh giá cán bộ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành nội vụ nhưng cũng là điểm nghẽn của công tác cán bộ hiện nay.

“Cần nghiên cứu để đưa ra bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá có thể phân biệt được, mạch lạc, để sử dụng cán bộ tinh thông nghiệp vụ, cần mẫn, thiện tâm...” - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Theo ông, đây là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng hoàn toàn có thể làm được khi có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa năng lực tinh tường, phẩm chất công tâm của người làm công tác nội vụ, với đánh giá khách quan, không thiên vị của trí tuệ nhân tạo. Phải xây dựng được một hệ thống đánh giá cán bộ thực chất, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, thực hiện được nguyên tắc "có vào có ra, có lên có xuống".

“Cần có cơ chế mạnh mẽ để sàng lọc thường xuyên, loại bỏ những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, đồng thời có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài, có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nguồn nhân lực chất lượng cao chính là tài sản quý giá nhất để đưa đất nước phát triển” - Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh.