Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định cho thôi việc viên chức không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm 17/08/2025 07:47

(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định về sàng lọc viên chức theo hướng không gắn với điều kiện "không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp", nhằm nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm.

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) vừa được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến được thiết kế theo nguyên tắc kế thừa và chỉnh lý những nội dung của Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) cho phù hợp với quy định mới của Đảng và theo đúng nguyên tắc, mục tiêu nêu đề ra.

Cụ thể, dự thảo được thiết kế theo hướng thể chế các chủ trương của Đảng trong việc khuyến khích viên chức đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nâng cao đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày một nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và xã hội.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đề xuất hoàn thiện, bổ sung quy định về sàng lọc viên chức theo hướng không gắn với điều kiện "không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp". Việc này giúp tạo cơ chế cạnh tranh trong nội tại, thúc đẩy đội ngũ viên chức không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm.

Theo Luật Viên chức hiện hành, đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức có hai năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; bị buộc thôi việc theo quy định…

Dự thảo Luật Viên chức sửa đổi được thiết kế theo hướng thể chế các chủ trương của Đảng trong việc khuyến khích viên chức đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nâng cao đạo đức nghề nghiệp... Ảnh: CÔNG LINH

Hiện nay, Bộ Nội vụ đề xuất kết quả xếp loại chất lượng phải được thông báo đến cá nhân viên chức, công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và được lưu vào hồ sơ viên chức. Cùng đó là phải được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu viên chức của đơn vị.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hoặc hằng năm, cấp có thẩm quyền quyết định đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc bố trí vào vị trí việc làm cao hơn.

Cơ quan có thẩm quyền cũng căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại để thực hiện chế độ tiền lương, chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền; thực hiện khen thưởng, chế độ thu nhập tăng thêm, tiền thưởng theo quy định.

Đồng thời, xem xét, bố trí vào vị trí việc làm thấp hơn hoặc cho thôi việc đối với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khi bị buộc thôi việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến mức phải cho thôi việc thì viên chức sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất thể chế hóa chính sách khuyến khích viên chức đổi mới sáng tạo; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, quy định bỏ quy định về biệt phái viên chức để tránh hành chính hóa quản lý viên chức và phân định rõ hoạt động nghề nghiệp của viên chức.

“Trường hợp cần thiết cấp có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của viên chức để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ” – Bộ Nội vụ nêu rõ.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về chuyển đổi số, theo đó thực hiện quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số.