Bộ Nội vụ định hướng về sắp xếp trường học, bệnh viện 19/09/2025 20:56

(PLO)- Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương kiện toàn hệ thống y tế dự phòng. Trong đó, mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Thực hiện Công văn 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18, Bộ Nội vụ ngày 18-9 đã có Công văn 8150 đề nghị UBND các tỉnh, TP chủ động nghiên cứu, rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc phạm vi quản lý theo từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm phù hợp với định hướng của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25-9.

Về sắp xếp ĐVSNCL, Bộ Nội vụ yêu cầu tối đa mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá ba Ban Quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh. Căn cứ yêu cầu thực tiễn của địa phương, có thể lập các Ban quản lý dự án khu vực liên xã, phường; Ban quản lý dự án cấp xã nếu cần thiết. Các Ban quản lý dự án hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Cùng đó, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các ĐVSNCL thuộc UBND cấp tỉnh và các ĐVSNCL thuộc sở, thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả.

Nghiên cứu tổ chức một ĐVSNCL cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn (lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp...).

Bộ Nội vụ đã có công văn định hướng về sắp xếp trường học, bệnh viện và các đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: PHI HÙNG

Bộ Nội vụ cũng nêu rõ định hướng về sắp xếp cơ sở giáo dục đào tạo. Cụ thể, đề xuất sắp xếp, điều chỉnh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập nếu cần thiết.

Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo khu vực liên phường, xã.

“Tối đa mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá ba trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên)” – công văn nêu.

Với sắp xếp cơ sở y tế, Bộ Nội vụ yêu cầu kiện toàn hệ thống y tế dự phòng. Trong đó, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn.

Song song đó, chuyển Trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây về trực thuộc Sở Y tế để tổ chức chăm sóc, khám chữa bệnh theo khu vực liên phường, xã.